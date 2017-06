Lucy Hale se disculpa con sus fans por llamarse a sí misma "gorda"

635x357 La foto en la que la actriz aseguraba estar 'gorda' publicada en (c) Instagram de Lucy Hale. EFE

Al igual que muchas otras celebridades, con motivo de la celebración del Día del Padre este pasado domingo en el mundo anglosajón la actriz Lucy Hale publicó en sus perfiles sociales una antigua fotografía junto a su padre para enviarle todo su amor.

Lo que en un principio debía haber sido únicamente un bonito homenaje con el que celebrar al hombre más importante -por el momento- de su vida acabó por colocar a la intérprete en el centro de la polémica después de que se le ocurriera responder al comentario de uno de sus seguidores señalando que en la imagen que había compartido, y que tiene apenas unos años, estaba "gorda".

Las críticas no se hicieron esperar y la protagonista de 'Pretty Little Lies' no ha dudado en utilizar su cuenta de Twitter para disculparse con todos aquellos internautas que pudieron haberse sentido ofendidos por sus palabras, al mismo tiempo que prometía a sus fans que a partir de ahora será más cautelosa a la hora de hacer ciertas bromas.

"A veces olvido que la gente ve todo lo que hago y digo aunque no sea en serio. Lo siento muchísimo si mi comentario sobre mi peso ha ofendido a alguien. A veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Sé que hay gente que me admira y a veces yo debería ser más consciente de lo que digo. Gracias por todo vuestro cariño y apoyo. ¡Espero que me podáis perdonar!", compartió este lunes en una serie de tuits.

En su momento, la actriz confesó que hace cinco años acabó sufriendo un grave problema de imagen y un trastorno alimenticio en su empeño por mantener una figura delgada acorde con los cánones de belleza irrealistas de la industria del entretenimiento.

"Nunca he hablado sobre esto, pero solía pasar días sin comer, o quizás comía un poco de fruta y después iba al gimnasio durante tres horas. Sabía que tenía un problema. Ha sido un proceso gradual, pero finalmente he conseguido cambiar", explicaba a la revista Cosmopolitan.