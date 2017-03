Luis Fonsi y Águeda López quieren visitar España con más frecuencia

El cantante Luis Fonsi fue sin duda uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de entrega de los premios Cadena Dial, que tuvo lugar ayer jueves en Santa Cruz de Tenerife, ya que además de llevarse uno de los principales premios de la velada por el rotundo éxito del que goza en todo el mundo su sencillo 'Despacito', el ídolo portorriqueño aprovechó la ocasión para lanzar toda una declaración de amor al país natal de su esposa, la modelo Águeda López, al que acude siempre que su ajetreada agenda se lo permite.

Honrado de recibir este #PremioCadenaDial Gracias España, por tanto cariño! #Despacito 🇪🇸🇵🇷

"Tenemos casa en Madrid y tratamos de venir a saludar a los yayos, los primos... También nos encanta la comida", explicó el intérprete a su llegada al evento, antes de compartir su ilusión ante la idea de bautizar a su pequeño Rocco (dos meses), el segundo hijo del sólido matrimonio que le une a la cordobesa, con la que también tiene a Mikaela (5 años), en España.

Además de haber alcanzado el número uno en las listas de éxitos de Estados Unidos y Latinoamérica, el mencionado tema está disfrutando de una calurosa acogida en España que ha llenado de emoción al cantante, como revelaba recientemente en su cuenta de Twitter y como se encargó de recordar anoche durante su breve estancia en Tenerife.

"La verdad es que todo va muy rápido, es difícil de creer los récords que está batiendo", aseguró en la misma conversación. Poco después de darse un auténtico baño de masas en la citada gala, el artista volvió rápidamente al aeropuerto para poner una vez más rumbo al otro lado del Atlántico, donde le espera su adorada esposa y los dos niños que han hecho que su idílica historia de amor sea aún más especial si cabe. De hecho, la propia maniquí ofrecía ayer jueves un ejemplo ilustrativo del sinfín de alegrías que les brinda a diario la dinámica familiar en la que ambos están inmersos.

"Hoy estaba hablando con Mika [Mikaela] y le dije: 'Mika, siempre recuerda que todo lo que hace y hará mami en la vida, es por ti'. Y ella me dijo: 'Mami y si algún día no puedes hacer algo, yo voy a ayudarte porque te amo'. Solo tiene cinco años pero ella es de otro planeta. Que tu alma siempre brille, Mikaela, no permitas que nadie la opaque", reza el conmovedor mensaje publicado por Águeda en su perfil de Instagram.