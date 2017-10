Luis Fonsi y Águeda López ignoran a su hija cuando les habla en inglés

Como muchos otros inmigrantes, el cantante Luis Fonsi -que nació en Puerto Rico pero pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Florida- no siempre sabe cómo asegurarse de que sus retoños, Mikaela y Rocco, fruto de su relación con la guapa Águeda López, tengan presentes la cultura hispana mientras crecen en Estados Unidos, donde reside ahora la familia. "Yo ahora estoy en esa posición como padre, porque tengo una niña de cinco años y otro de nueve meses", explica el músico en una conversación con el famoso actor John Leguizamo organizada por la revista Time.

"Mi esposa es de España y los dos queremos asegurarnos de que nuestros hijos hablan español de manera fluida, eso es lo más importante. Y resulta muy complicado... Ahora mismo, lo que hacemos con la mayor es ignorarla si nos habla en inglés. Solo cuando estamos en casa, claro".Aunque este método pueda parecer algo extremo, se trata de la mejor herramienta que ha encontrado el matrimonio para asegurarse de que su primogénita no acaba desterrando la lengua materna de sus padres a un segundo plano en favor del inglés por pura pereza o por motivos más complicados, como el temor a no encajar en su entorno.

"Le decimos: 'No, mi amor, en español'. Porque me da miedo que acabe por olvidar el idioma, y ahora mismo está en una edad muy importante", justifica el artista, quien espera que, transmitiendo a sus hijos un sentimiento de orgullo acerca de sus raíces, en un futuro ellos puedan moverse sin sufrir problemas de identidad entre dos culturas: la de sus padres y la del país en que está creciendo.

"Para mí, séptimo curso fue muy duro, porque me hicieron bullying, porque no me sentía a gusto en mi propia piel, no me gustaba cómo encajaba en ese entorno, entre el resto de niños que me miraban de forma condescendiente.Creo que es muy importante proporcionar a nuestros niños conocimiento, datos e información, para que puedan responder [a cualquier intento de discriminación] y sobre una sensación de paz, porque somos gente pacífica y todos queremos lo mismo: estar aquí y ser tratados de la misma forma".