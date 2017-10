Luis Fonsi organiza un vuelo semanal para llevar artículos de primera necesidad a Puerto Rico

El cantante Luis Fonsi es la última de una larga serie de estrellas que, al igual que Ricky Martin, han recurrido a su popularidad e influencia para ayudar a su querido Puerto Rico tras el paso del huracán María. En el caso del segundo, lo ha hecho creando un fondo de recaudación, mientras que el intérprete de 'Despacito' ha optado por un enfoque más directo organizando un puente aéreo semanal con el que trasladar los bienes de primera necesidad que tanto escasean ahora en su tierra natal.

"Estoy preparando una operación, que se ha confirmado esta misma mañana, con Jet Blue. Me van a prestar un avión comercial y voy a volar hasta allí con un cargamento de artículos que se necesitan ahora mismo. Me van a acompañar otros artistas y no se tratará de un viaje aislado, sino de una serie de vuelos semanales para ayudar a la gente que vive en la isla", ha anunciado el intérprete en una entrevista a la revista #legend.

Otra de las iniciativas que considera de vital importancia el artista va ligada a la necesidad de dar la mayor visibilidad posible a los estragos provocados por esta catástrofe natural, recurriendo para ello al vídeo de su tema más exitoso, que se ha convertido en el más visto de la historia que YouTube y que, en consecuencia, ha conseguido que el humilde barrio donde se rodó, La Perla, se convierta en un escenario reconocible para miles de personas. Aprovechando esa coyuntura, el intérprete ha querido concienciar al mundo entero de la situación de devastación en la que viven sus compatriotas mostrando el antes y el después de la zona.

"Publiqué una imagen de una escena del videoclip de 'Despacito', que rodamos justo al lado el océano, y otra del estado actual en que se encuentra la zona. Se trataba en su mayoría de barrios muy pobres y están completamente destruidos, han desaparecido. Es increíble, y lo más probable es que se queden así por un largo tiempo.Es un tema muy delicado y cercano para mí, y estoy esforzándome al máximo para usar todos mis contactos y recursos para ayudar lo más que pueda".

Por ahora, Fonsi aún no ha tenido la oportunidad de ver en persona los esfuerzos de reconstrucción que se están llevando a cabo, aunque en cuanto tenga la oportunidad se unirá a ellos.

"Siento emociones encontradas, ya sabes. Estoy de gira, ayer tuve un concierto y otro hoy, y otro mañana. Mi primer día de descanso es el 2 de octubre, y voy a volar directo a Puerto Rico para ver cómo puedo ayudar. Soy muy afortunado de poder hacer esta gira y de tener esta carrera, pero desearía poner todo en pausa e ir hasta allí para empezar a recomponerlo todo", afirma.