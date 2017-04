Luisana Lopilato reaparece tras recuperación de su hijo Noah

La actriz argentina Luisana Lopilato, esposa del cantante Michael Bublé, ha retomado su actividad en la esfera virtual, en la que se mantenía muy activa hasta que en noviembre de 2016 le diagnosticaron un cáncer a su hijo de 3 años, y lo ha hecho para agradecer de todo corazón a sus seguidores el apoyo y el respeto a su intimidad que le han mostrado mientras su pequeño se sometía a un tratamiento en Estados Unidos.

"Tengo la necesidad de multiplicar hasta el infinito mi agradecimiento ante tantas expresiones de amor. Desde que llegué a la Argentina no dejo de recibir demostraciones de cariño que me llegan a lo más profundo del corazón. Me siento bendecida y abrazada por la maravillosa energía que recibo a través de los buenos deseos y de las oraciones de tanta gente. Hoy quiero dedicarle un gracias de corazón a cada una de las personas que me dio fuerza cuando más la necesitaba. El amor de la gente es uno de los regalos más maravillosos que me ha dado mi profesión, es por eso que hoy más que nunca quiero decir GRACIAS. Gracias por acompañarme en el dolor, gracias por celebrar mi felicidad, gracias por ser parte de mi vida (sic)", escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la rueda de prensa que ofreció este lunes para promocionar la película 'Los que aman odian'.

Durante su comparecencia ante la prensa, la intérprete no quiso dejar de expresar su gratitud a los productores y al reparto de la cinta por retrasar la producción indefinidamente mientras ella se volcaba en el cuidado de Noah.

"Estoy muy orgullosa del equipo que me acompañó durante todo este tiempo. Fueron meses difíciles para nuestra familia, y todos nos acompañaron, y no solo me demostraron que confiaron en mí para la película, también me esperaron y pusieron todo en pausa. Esa es una demostración de amor increíble y es algo inexplicable. No solo me pasa en la calle, también con mis compañeros y toda la gente... a diario. El amor que nos demuestran cuando me paran en la calle... es algo muy lindo saber que estás acompañado y que la gente te quiere. Estoy muy feliz", aseguró la guapa argentina, madre también de Elias (1) junto a la estrella de la música.

Visiblemente emocionada, en ocasiones a Luisana le costó mantener la compostura durante el encuentro con los medios, que aprovechó para confirmar que, afortunadamente, su primogénito se está recuperando favorablemente a pesar de que tendrá que someterse a un riguroso control médico.

"Quiero compartir con ustedes que gracias a Dios mi hijo está bien. Por supuesto que es un proceso largo, como todos saben. Noah tiene que seguir con controles. Estamos muy felices y tenemos ganas de pensar en el futuro y ver a nuestros hijos crecer. Es difícil hablar, sepan entender que todavía es todo muy reciente y sigo un poco sensible con el tema", se justificaba la argentina, que ha atribuido a su fe y a su confianza en Dios la entereza con la que afrontó una etapa tan complicada.