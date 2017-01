Madonna clarifica sus comentarios sobre la idea de 'hacer volar' la Casa Blanca

La cantante Madonna no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para matizar algunos aspectos del impactante discurso que ofreció el sábado pasado durante la Marcha de las Mujeres a la que asistió en Washington, durante el que llegó a decir que se le había pasado por la cabeza la idea de "hacer volar" la Casa Blanca como recurso metafórico con el que expresar su malestar ante la reciente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Aunque la recepción que tuvieron sus palabras entre la opinión pública fue mayoritariamente positiva, debido a que su mensaje versaba fundamentalmente sobre la necesidad de afrontar las adversidades desde la solidaridad y la compasión, en lugar de recurrir al odio y a la frustración para lidiar con la supuesta merma de derechos que, para las mujeres, implicaría la presidencia del magnate republicano, algunos internautas se limitaron a extraer de su alocución la interpretación de que Madonna estaría dispuesta a recurrir a la violencia para confrontar el poder establecido.

"La manifestación de ayer fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Subí al escenario y canté 'Express Yourself' para hacer precisamente eso, expresarme. Sin embargo, ahora necesito clarificar algunas cosas de gran importancia. No soy una persona violenta y no fomento la violencia en ninguna de sus formas. Y es importante que la gente escuche y entienda mi discurso en su totalidad en lugar de sacar una frase completamente fuera de contexto. Hablé de forma simbólica y compartí dos visiones sobre cómo lidiar con todo esto: una de ellas era desde la esperanza y la otra desde el enfado y la indignación. Habiendo experimentado ambas, puedo decir que el odio no nos lleva a ninguna parte y no resuelve los problemas. La única manera de cambiar las cosas a mejor es a través del amor", reza un extracto del mensaje publicado en su Instagram.

La artista ha querido recordar a sus detractores, los mismos a los que dedicó un rotundo 'Que os den' desde el escenario para responder a las críticas que han suscitado estas protestas entre los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense, que su única intención ha sido siempre la de promover una "revolución del amor" con la que poner fin a la discriminación que tradicionalmente han sufrido las mujeres y las minorías étnicas en su país natal.

"Mi discurso comenzó con la frase 'Quiero comenzar una revolución del amor' y seguí hablando sobre la oportunidad que tienen las mujeres y aquellas personas marginadas de no caer en la desesperación y, en su lugar, apostar por la unidad como punto de arranque para ir forjando un cambio positivo en nuestro mundo. Para mí fue un honor formar parte de un colectivo que gritaba a pleno pulmón 'Elegimos el amor'", explica la reina del pop en su cuenta personal.