Madonna puede colarse en cualquier fiesta, incluso en una de Noel Gallagher

Una de las grandes ventajas de ser la reina indiscutible del pop y una leyenda viva de la música como Madonna, es que la cantante pude presentarse en cualquier bar, gala, o sarao privado del mundo sin previo aviso y conseguir que le extienda la alfombra roja o le hagan la ola mientras realiza su entrada triunfal.

Esa norma no escrita se aplica incluso a la fiesta de cumpleaños de una estrella del rock como Noel Gallagher, a la que la ambición rubia acudió sin haber recibido una invitación y sin conocer especialmente al gran protagonista de la velada.

Aunque a día de hoy ha sentado cabeza, el pasado mes de mayo el líder de Oasis revivió por un día sus años de fiesta salvaje para festejar su entrada en la cincuentena rodeada de sus amigos más famosos.

En las fotografías de la celebración que acabaron saliendo a la luz, muchas de ellas publicadas en las redes sociales por los propios asistentes, llamaba poderosamente la atención la presencia de Madonna, quien no se conocía que mantuviera una relación especialmente estrecha con Noel. Pues bien, ahora él mismo se ha encargado de aclarar ese misterio explicando que la intérprete acudió junto a uno de sus amigos y que, si bien no había sido invitada como tal, sí se aseguró de que su presencia sería bien recibida.

"A ver, yo no fui el encargado de hacer la lista de invitados", matizó el músico. "Ella no estaba invitada, pero tenemos amigos en común y alguien preguntó si sería un terrible inconveniente que viniera".Pese a que de sus palabras se desprenden que en un principio al músico no le entusiasmaba demasiado la idea de contar con Madonna en su fiesta -quizá por miedo a ser eclipsado-, parece que finalmente ella consiguió ganarse su simpatía, puede que con sus movimientos de baile o con esa energía que ya quisieran para sí jóvenes con un tercio de su edad.

"Yo me puse en plan: Bueno, si no queda más remedio... Así que estuvo allí, sí. Y no estuvo nada mal", ha apuntado misterioso Noel en el programa 'Alan Carr Christmas Chatty Man', sin entrar a dar explicaciones acerca de lo que sucedió aquel día.