Madonna entrena cinco horas cada día

Aunque frente a las cámaras lleve más de tres décadas siendo una de las artistas más controvertidas y excesivas de la música, en el plano personal Madonna se mantiene fiel a una rutina espartana de ejercicio y alimentación que muy pocos asociarían con una estrella del pop, para poder seguir ofreciendo así sobre el escenario uno de los directos más espectaculares e innovadores de la industria, capaz de hacer sombra a los bailes de cantantes la mitad de jóvenes que ella.

"Los atletas profesionales entrenan todo el tiempo. Y Madonna es igual. Entrena unas cinco horas cada día, sin parar", explicó la popular entrenadora Stacey Griffith, que ha trabajado con la reina del pop en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, a la presentadora Kelly Ripa durante un evento promocional de su nuevo libro 'Two Turns From Zero'.

Pese a que como profesional Stacey está sometida a una especie de 'secreto profesional' que le impide desvelar demasiado sobre las costumbres y manías de sus clientes en el gimnasio, sí reconoce que en ocasiones resulta intimidante verse a solas con alguien tan famoso."Un día estaba en mi estudio en una sesión privada a las tres y media de la tarde.

La música estaba sonando y éramos solo yo, Madonna y su entrenador Craig. Tuve que decirme: 'Espera un momento, Stacey. Estás aquí con Madonna. Tómate un momento para asimilarlo'". La pasión por el deporte es una de las cualidades que Madonna trata de inculcar a sus hijos: Lourdes (20), Rocco (16), David y Mercy, de 11 años, y las gemelas Esther y Stella, de cuatro, a quienes adoptó hace apenas unas semanas en Maui, el mismo país de origen de sus otros dos hijos adoptivos.

De hecho, recientemente la intérprete compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su hija Mercy para presumir orgullosa de los logros como gimnasta de la pequeña.

"Mercy James se ha llevado a casa cuatro medallas", aseguraba muy emocionada Madonna tras una de las competiciones de su niña. "Enhorabuena, Mercy. Lo más importante es el trabajo en equipo", añadía junto a otra imagen de su retoño subida al podio junto al resto de integrantes de su equipo.