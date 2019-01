Madonna se pronuncia sobre sus supuestos retoques estéticos sin confirmarlos ni desmentirlos

La cantante Madonna ha respondido a los rumores acerca de los retoques estéticos a los que se habría sometido recientemente haciendo gala una vez más de ese carácter irreverente que la ha convertido en la reina absoluta del pop.

La pasada nochevieja la cantante sorprendió a los asistentes a la fiesta organizada en el popular local neoyorquino Stonewall Inn apareciendo sobre el escenario para ofrecer una actuación improvisada.

Aunque interpretó algunos de sus temas más populares como 'Like a Prayer' y una versión del clásico de Elvis Presley 'Can't Help Falling in Love', el protagonista absoluto de la velada acabó siendo su trasero.

En cuestión de horas las redes sociales se inundaron de imágenes suyas junto a mensajes que especulaban acerca de la posibilidad de que hubiera pasado por quirófano para realzar sus atributos naturales.La propia aludida no ha tardado en entrar a opinar en el debate, no para desmentir o confirmar que haya recurrido a la magia de su cirujano, sino para recordar que a sus 60 años está en su derecho de alterar su figura como le venga en gana sin dar explicaciones a nadie.

"Estoy buscando desesperadamente la aprobación de Nadie... Estoy en mi legítimo derecho de hacer lo que me dé la gala con mi cuerpo, como cualquier otra persona. Gracias 2019, va a ser un año maravilloso", ha escrito la artista en su cuenta de Instagram junto a los filtros #libertad #respeto #sin miedo #no discriminación.