Maisie Williams se postula como dama de honor para la boda de Sophie Turner

En vista de la estrecha amistad que les une desde que ambas fueron elegidas para dar vida a las hijas Stark en la serie 'Juego de tronos', Maisie Williams no espera menos que jugar un papel de importancia en la boda de Sophie Turner con el cantante Joe Jonas.

Así lo ha expresado ahora públicamente, quizá para ir dándole pistas a su compañera de reparto sobre cómo podría convertirla en la chica más feliz del mundo."Espero que sí", ha reconocido muy animada la joven de 20 años cuando le preguntaron si había alguna posibilidad de que fuera la dama de honor de Sophie durante una entrevista a Absolute Radio.

"Aún no he tenido la oportunidad de ponerme al día con ella, pero tengo muchas ganas de descubrir a quién han elegido para darle la enhorabuena, sin importar quién sea. Pero estoy segura de que me escogerá a mí, ¿verdad?", ha añadido en un tono más divertido. Aunque siempre puede haber sorpresas de última hora, lo más probable es que si alguien tiene que preceder a Sophie Turner en su camino hacia al altar, esa responsabilidad acabe recayendo, entre otras, sobre Maisie.

Las dos intérpretes están tan unidas, después de compartir un sinfín de horas en el set de rodaje y durante los ratos libres que les deja la grabación en Belfast, que el año pasado se hicieron un tatuaje a juego en sus brazos."Siempre dijimos que queríamos hacerlo, así que al final nos grabamos la fecha '07.08.09' porque ese fue el día en que las dos descubrimos que habíamos conseguido un papel en 'Juego de tronos'", explicaba recientemente Sophie en una entrevista a la revista ELLE.

Ese gesto para simbolizar el vínculo que las une cobra aún más importancia teniendo en cuenta que, a diferencia de otras estrellas de su edad, Sophie siempre se ha mostrado muy precavida a la hora de adornar su cuerpo con tinta, al ser consciente de que puede suponer un problema en su profesión.

"Me encantaría tener más, pero resulta muy difícil esconderlos para interpretar un personaje, así que tengo que elegirlos muy cuidadosamente, y dónde me los hago. Angelina Jolie puede permitirse cuantos quiera, todo el mundo quiere trabajar con ella, así que están dispuestos a disimular los suyos. Pero yo aún no estoy en ese punto", comentaba en ese mismo momento.