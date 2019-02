Mandy Moore es la última en apuntarse a "The Princess Diaries 3"

El mayor inconveniente con el que suelen toparse los estudios a la hora de revivir antiguos clásicos de la pequeña y la gran pantalla es la reticencia de sus protagonistas a retomar esos mismos personajes por miedo a no poder o saber hacerle justicia a la historia original: el spin-off de 'Padres Forzosos', 'Fuller House', no consiguió por ejemplo reclutar a Mary-Kate o Ashley Olsen para retomar su papel de Michelle como adulta.

Sin embargo, parece que ese no será el caso de cara a la tercera entrega de 'The Princess Diaries', la película conocida como 'Princesa por sorpresa' en España y 'Los diarios de la princesa' en Latinoamérica. Su estrella principal, Anne Hathaway, que consiguió uno de sus primeros grandes éxitos dando vida a una joven estadounidense que descubre de la noche a la mañana que es la heredera al trono de un pequeño principado europeo, está más que dispuesta a meterse de nuevo en la piel de Mia Thermopolis y el hecho de que Julie Andrews esté dispuesta a interpretar de nuevo a su abuela en ficción implica que la secuela está un poco más cerca de convertirse en una realidad.

El tirón de esas dos estrellas ha sido suficiente para que el resto de miembros del reparto se hayan apresurado a ponerse al servicio de Debra Martin Chase -productora de la franquicia- para aparecer en la película: Mandy Moore, que compartió reparto con Anne en el primer filme para hacer de su enemiga declarada en el instituto, ya ha aclarado que por ella no habría ninguna problema en hacer un hueco en su agenda -muy ocupada con la serie 'This Is Us'- para hacer un cameo en la cinta.

"La verdad es que me gustaría descubrir si la vida le ha bajado un poco los humos porque en el colegio era la típica abusona. Así que si regresara, me gustaría ver dónde le ha llevado la vida y si el karma se la ha devuelto y ahora es un poco más humilde... Yo estaría dispuesta a regresar, desde luego", ha explicado en su última entrevista a People Now.