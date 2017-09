Mandy Moore se ha comprometido con su novio Taylor Goldsmith

Ya lo adelantaba la propia Mandy Moore en varias de sus entrevistas hace unas semanas: después de dos años de relación con su novio Taylor Goldsmith, ya se sentía preparada para estrenarse en la maternidad, un paso que además no descartaba que incluyera una nueva boda.Dicho y hecho, ya que la también cantante se ha comprometido con su chico, tal y como anunció a todo el reparto de la exitosa serie 'This Is Us' a través de un mensaje en el grupo de mensajes que comparten. Y sus propios compañeros han sido los encargados de compartir con el resto del mundo la buena noticia.

"Hace poco estuve en el estudio con su novio, bueno, ahora ya es su prometido... Nos mandó el aviso por nuestro grupo, y tengo muchas ganas de enterarme de todos los detalles. Nos envió una foto, solo quería que supiéramos que había pasado, así que después nos pasamos como un día entero enviando las respuestas. Yo personalmente soy un gran fan de los gifs, así que le envié un montón, colapsé el grupo", ha revelado Chris Sullivan a ET Online.De momento, el futuro esposo de la artista ya se ha ganado el visto bueno de Jon Huertas, quien precisamente da vida al marido de ella en la pequeña pantalla.

"Taylor es un tipo estupendo. Le tengo muchísimo cariño. Y a Mandy la quiero mucho. Me alegro mucho de que vayan a unirse al club de los casados", ha apuntado Huertas."¡Él no me ha dicho ni una palabra al respecto! Parecía algo alterado, pero siempre ha sido alguien muy activo. Le conozco muy bien, y se está convirtiendo rápidamente en una de mis personas favoritos; él y Mandy hacen una pareja increíble", ha señalado Sullivan acerca del cantante.

Anteriormente, la estrella juvenil ya estuvo casada con otro músico, Ryan Adams, de quien se separó en enero de 2015. Hace poco, el intérprete de 'New York, New York' decidió pronunciarse sobre el final de su matrimonio con la actriz -por quien dejó incluso su querida Nueva York para mudarse a la costa oeste- solo para confesar que sigue sintiéndose incapaz de pronunciarse sobre los motivos que precipitaron su ruptura, en parte porque prefiere ser un caballero y en parte porque aún le resulta muy doloroso.

"No hay nada que pueda decir acerca de todo por lo que pasé, más allá de a través de mi arte, que pudiera resultarme útil en una forma que no me hiciera sentir incómodo. Desde mi punto de vista, lo mejor que puedes hacer como hombre cuando amas a alguien es hacerlo lo mejor que puedes, recorrer el camino y, cuando llega a su fin, seguir siendo tan caballeroso como lo fuiste en un principio", aseguraba a Vanity Fair.