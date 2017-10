Mandy Moore conoció a su prometido en Instagram

La actriz Mandy Moore disfruta estos días de una sólida relación sentimental con el cantante Taylor Goldsmith, líder de la banda Dawes, que hace poco la llevó a anunciar incluso que se había comprometido y que en unos meses se presentaría al mundo como una orgullosa mujer casada. Lo que no explicó en su momento, y por eso no ha dudado en hacerlo ahora, es que conoció a su prometido a través de las redes sociales, concretamente por medio de su plataforma favorita: Instagram.

"Recuerdo que tomé una foto de la carátula de su disco y la publiqué en Instagram. Por alguna razón, Taylor lo vio y me mandó un mensaje. A partir de ahí empezamos a intercambiar correos electrónicos, fuimos a un par de citas y el resto es historia. ¡Gracias, Instagram, por ayudarme a conocer a mi prometido!", ha revelado la intérprete a la revista People.

#FBF to Emmy Sunday when this guy flew across the country the morning of just to share the day with me. 😍😍😍😍

Aunque en estos momentos los dos enamorados no pueden pasar juntos tanto tiempo como les gustaría, debido al frenético ritmo de trabajo al que está sometida la actriz con la grabación de su serie 'This Is Us' y a los frecuentes conciertos que tiene que ofrecer el músico en cualquier parte del mundo, ambos recurren habitualmente a las nuevas tecnologías para estar siempre en contacto.

"Nos pasamos horas y horas hablando por FaceTime, y para nosotros es algo natural porque nos enamoramos mucho antes de que pudiéramos cogernos de la mano, besarnos e incluso tocarnos. La verdad es que estamos viviendo un momento maravilloso", ha asegurado la artista en la misma conversación, para insistir a continuación en que, tanto juntos como con la distancia que suele separarles, su amor es capaz de resistir cualquier circunstancia.

"Estoy en un momento de mi vida en el que me siento respaldada y comprendida. Soy muy afortunada de tener a alguien que me cubre las espaldas en todo momento. He encontrado a la persona adecuada, aquella que me hace sentir que juntos podemos lidiar con cualquier cosa", sentenció.