Mandy Moore llega al campamento base del Everest

Hace un par de semanas Mandy Moore anunciaba a través de sus redes sociales que se estaba preparando para cumplir uno de sus sueños: poner rumbo al Everest. Este miércoles la actriz de la serie "This Is Us" ha echado mano de sus redes sociales para anunciar que, tras más de una semana de travesía por la cordillera del Himalaya, sus acompañantes y ella por fin han llegado al campamento base de la montaña más alta del planeta.

Por supuesto, la intérprete ha querido compartir con todos sus seguidores varias fotografías de su aventura además de una larga reflexión acerca de una experiencia que aún le cuesta definir con palabras.

"Creo que poco a poco voy aprendiendo que me siento más a gusto al aire libre. Todo esto no podría ser más diferente del ámbito en que me muevo en mi día a día y aun así hay algo completamente revitalizante en que la única tarea que se te encomiende sea respirar y poner lentamente un pie delante de otro", ha afirmado antes de dar las gracias a todas las personas, desde los dos amigos que le han acompañado a los guías, que han hecho posible que tache uno de los puntos de su lista de deseos.

"Resulta muy sencillo soñar despierta y hacer grandes planes cuando te encuentras a nivel del mar, pero se vuelve mucho más complicado cuando te encuentras inmerso en un desafío. Mensaje recibido. Me esforcé en pensar a fondo mientras trataba de inhalar cada respiración y he hecho una lista mental de todas las cosas que me asuntan y que, sin embargo, quiero afrontar. Ahora que vuelvo a estar en suelo firme no puedo esperar a regresar a casa y ponerme manos a la obra", ha concluido.

Su viaje al Everest se ha producido en un momento en que las expediciones turísticas al techo del mundo se encuentran en el punto de mira debido a los atascos que se han producido para hacer cima en los últimos días y el fallecimiento de una decena de personas por causas asociadas de una manera u otra a esa masificación.

En el caso de Mandy, sin embargo, solo ha completado una parte del trayecto que realizan quienes sí ascienden hasta la cumbre, como ella misma se ha encargado de aclarar en la esfera virtual.

"No es que quiera restarle mérito a nuestro viaje, pero me siento obligada a explicar la diferencia entre nuestra experiencia caminando hasta el campamento base y la de los montañeros profesionales que sí están escalando el Everest. Si todo va según lo previsto, completaremos una sexta parte del recorrido total que hacen quienes sí lo escalan (de unas ocho semanas). Estamos impresionados ante la fortaleza, la preparación y la fuerza sobrehumana que se necesitan para afrontar una proeza de esa magnitud. Yo me siento afortunada solo con estar aquí", matizó en otra de sus publicaciones.