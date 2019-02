Mandy Moore se prepara para regresar al estudio de grabación

Desde hace dos años la agenda profesional de Mandy Moore ha girado casi exclusivamente en torno a la exitosa serie de la NBC 'This Is Us', pero al mismo tiempo ella siempre había sostenido que le encantaría rescatar su faceta como cantante que quedó aparcada después de que publicara su último disco, hace ya diez años, al mismo tiempo que dejaba atrás su etapa como ídolo juvenil.

Ahora por fin se le ha presentado la oportunidad de cumplir ese sueño gracias al parón que en breve se tomará el equipo de la popular ficción televisiva y que ella aprovechará para comenzar a grabar material inédito con ayuda de su marido Taylor Goldsmith, con quien contrajo matrimonio el pasado noviembre.

"Empezaré a grabar nueva música durante la pausa en el rodaje de 'This Is Us', sí. Voy a trabajar con mi marido. Ya tenemos bastante material escrito y está todo listo para empezar. El descanso comenzará pronto, así que me estoy preparando para regresar al estudio", confirmó durante una jornada de puertas abiertas a la prensa en los estudios de la Paramount.

La noticia de que regresará a la escena musical ha cobrado aún más importancia después de que la intérprete participara hace unos días en un artículo del periódico The New York Times centrado en su exmarido Ryan Adams y, más en concreto, en la dinámica de coacción e incluso acoso que habría perpetrado desde su posición de poder en la industria discográfica con el objetivo de conseguir favores sexuales de jóvenes aspirantes a músicos.

En su relato, Mandy afirmaba que su entonces pareja la menospreciaba constantemente como profesional debido a que no tocaba ningún instrumento y que, en la práctica, le impidió establecer contactos dentro del sector durante un momento "crucial y potencialmente muy lucrativo" de su vida.

Esas declaraciones ofrecían un nuevo contexto a la trayectoria de la artista y los motivos por los que su séptimo disco de estudio que anunció en torno a 2012 como una colaboración con Ryan, su entonces ya marido, nunca llegó a materializarse a pesar de que en su trabajo anterior de 2007 -'Wild Hopes'- había logrado asumir todo el control artístico y co-escribir cada uno de los temas.