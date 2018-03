Mandy Moore teme la reacción de sus padres a su entrevista más "picante"

Aunque parece que todavía no ha tenido oportunidad de hablar con ellos personalmente para comprobar de primera mano el efecto de sus declaraciones, lo cierto es que la actriz Mandy Moore ha confesado sentirse bastante preocupada ante la reacción que habrán experimentado sus padres al leer en el nuevo número de la revista Cosmpolitan la impactante entrevista que concedió recientemente su famosa hija, en la que dejaba clara su intención de hacer el amor con su prometido, Taylor Goldsmith, en cada una de las habitaciones de su nueva vivienda.

"Cuando dije eso, no se me había pasado por la cabeza el hecho de que, seguramente, mis padres acabarían leyendo el artículo y se quedarían petrificados. No es solo por la entrevista, es que además aparezco en portada. Pero bueno, las mujeres sabréis que Cosmo es un poco atrevida y picante en ese aspecto y te preguntan cosas sobre tu vida personal", ha confesado la intérprete a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

A la hora de justificar por qué terminó compartiendo públicamente un deseo tan ligado a la intimidad de su hogar y, sobre todo, de su vida sexual, la intérprete no ha dudado en bromear sobre lo persuasivos que pueden llegar a ser los reporteros de la famosa publicación para sonsacar toda clase de jugosos titulares a sus entrevistados.

"Es que con esa gente las conversaciones fluyen de forma natural y eso te hace sentir demasiado cómoda delante del periodista. Y eso ocurrió, acabé diciendo que quería hacer el amor en todas y cada una de las habitaciones de mi casa", ha explicado en tono jocoso durante su aparición en el citado espacio televisivo, donde -para más inri- ha terminado desvelando otro secreto del que no se siente particularmente orgullosa.

"No soy capaz de sentarme y ponerme a llorar directamente en medio de la grabación. No puedo hacerlo, así que tengo que empezar a mentalizarme desde bien temprano por la mañana de que tengo que llorar, y uno de los trucos que suelo emplear para hacerlo es el de coger una canción triste y escucharla de forma incesante hasta que evoque esos sentimientos en mí", ha asegurado sobre su exitosa serie 'This Is Us'.