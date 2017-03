Manuel Carrasco y Almudena Navalón todavía no tienen nombre para su bebé

Aunque siempre ha tratado de gestionar su ámbito más privado al margen del interés de la opinión pública y los medios de comunicación, el cantante Manuel Carrasco no ha podido resistirse a compartir públicamente algunas de las sensaciones que le invaden a pocos meses de convertirse en padre por primera vez, entre las que sin duda destaca el entusiasmo que siente ante el comienzo de un nuevo capítulo que transformará por completo su vida cotidiana.

"Estoy muy emocionado, es algo que siempre había tenido en mente y que tenía ganas de vivir. Ya me queda poquito. Estoy muy feliz viviendo el día a día de toda esta experiencia, que seguro va a marcar mi vida", expresó en conversación con la revista ¡Hola!, antes de transmitir su convicción de que, a pesar de su condición de padre primerizo, podrá sobrellevar con maestría las responsabilidades de tener un bebé.

"Suelo ser muy niñero, creo que se me dan muy bien los niños, desde siempre, así que me imagino que con mi niña va a ser igual. A veces no me creo lo que está pasando, pero va a ser muy bonito", añadió para insistir en que todavía está asimilando lo ocurrido.

Además de afirmar que su pareja, la periodista Almudena Navalón, está atravesando un embarazo bastante plácido y carente de complicaciones, el intérprete onubense reconoce que ambos todavía están barajando distintas opciones en lo referente al nombre que darán a su pequeña, una tarea de la que confiesa que les está resultando más complicada de lo que en principio creían.

"Estamos todavía pensando lo del nombre, no es tan fácil, hay miles y miles de nombres. Solo quiero que [la niña] venga bien, eso es lo importante, pero me gusta lo clásico", indicó en la entrevista.Teniendo en cuenta el aluvión de retos que se les avecina a los futuros padres, no resulta demasiado sorprendente que el andaluz haya descartado de lleno ponerse a planificar una hipotética boda en los primeros meses de vida de la niña."Lo de la boda no lo tenemos en mente, la prioridad es esto", sentenció.