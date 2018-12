¿Marcará 2019 el regreso triunfal de Amanda Bynes a la interpretación?

La primera ocasión en que Amanda Bynes anunció su intención de regresar a la escena interpretativa fue en 2017, poco después de entrar en la treintena y tras dejar atrás la peor etapa de sus adicciones que le llevaron a protagonizar un sinfín de escándalos en Twitter debido a las preocupantes afirmaciones que realizaba periódicamente en esa plataforma.

Hace apenas unas semanas la antigua estrella juvenil concedía su primera entrevista en profundidad en mucho tiempo a la revista Paper para mostrar al mundo el momento inmejorable que atraviesa, pero sin tratar de obviar su problemático pasado.

A lo largo de la conversación Amanda afirmaba orgullosa que lleva cuatro años sobria tras llegar a consumir marihuana y Adderall a diario después de 'jubilarse' prematuramente en 2010, y reiteraba sus planes de comenzar a aceptar poco a poco nuevos papeles que espera compaginar con sus estudios en el Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles.

La gran duda era cuándo se produciría ese esperado regreso y si sería factible tras tantos años alejada de la escena, pero parece que la industria está dispuesta a recibirla con los brazos abiertos.

Parte de sus antiguos compañeros de reparto han querido salir en su defensa compartiendo antiguas historias sobre el profesionalismo de la intérprete y su carácter divertido: Channing Tatum, que dio vida a su interés amoroso en la comedia juvenil 'She's the Man' -conocida también como 'Ella es el chico' en España o 'Una chica en apuros' en Latinoamérica- y a quien ella aseguró haber ayudado a 'encumbrar' al convencer a los productores de la cinta de que le contrataran, no dudó en confirmar su versión de los hechos y describirla además como una jovencita con mucho talento a quien le deseaba todo lo mejor.

Ahora le ha llegado el turno de revelar la cara más amable y olvidada de Amanda a Leslie Grossman, con quien trabajó durante cuatro temporadas en la popular serie 'What I Like About You'.

"La conocí cuando ella tenía 16 años y, cuando se trata de jóvenes estrellas que ya encabezan su propia serie nunca sabes con qué te vas a encontrar, puede acabar resultando una pesadilla. Pero desde el primer momento fue la persona más dulce, divertida y trabajadora posible, un encanto en todos los sentidos. Grabar la serie acabó siendo un momento muy bueno de mi vida durante el que me divertí un montón, disfrutamos mucho haciéndola", ha afirmado a su paso por el programa 'Busy Tonight', en el que no ha escatimado en halagos hacia su antigua compañera de reparto y le ha augurado un futuro brillante.

"Le va genial. Está guapísima y tiene muchas ganas de volver a actuar, y personalmente no creo que le resulte demasiado complicado. Me parece que todo el mundo tiene muchas ganas de verla en algún proyecto nuevo", ha opinado Leslie.