Marcia Cross se siente "muy afortunada" de haber sobrevivido al cáncer

La actriz Marcia Cross (56), quien fuera protagonista de la afamada serie 'Mujeres desesperadas', ha echado mano de sus redes sociales para expresar su más profundo agradecimiento y lo "afortunada" que se siente después de haber vencido al cáncer de ano que le fue diagnosticado hace unos meses, confirmando al mismo tiempo, para aquellos fans que no acababan de tenerlo claro, que su batalla contra la enfermedad no podía haber contado con un desenlace más exitoso.

"Pido disculpas si mi publicación no era del todo clara. He vencido al cáncer, estoy bien, y me siento sana, feliz y más presente y agradecida que nunca. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos y cada uno de vosotros por el amor que me habéis transmitido", ha escrito la artista en su cuenta de Instagram tras celebrar abiertamente la suerte que se atribuye al "estar viva" y al margen de haber perdido su inconfundible cabellera pelirroja.

"Me siento muy agradecida y afortunada de estar viva, pero también algo triste después de que se me haya caído todo el pelo. ¿Alguno de vosotros ha experimentado pérdida de cabello debido al cáncer? Contadme vuestras experiencias, me siento muy identificada con esto", ha publicado en la misma plataforma.

Solo unos minutos más tarde, la estrella televisiva ha recurrido de nuevo a la esfera virtual para dejar constancia sobre la sensación de "libertad" que está experimentando en estos momentos tras haberse sincerado en público sobre uno de las etapas más difíciles de su existencia, así como para insistir una vez más en lo reconfortada que se siente tras el aluvión de mensajes de cariño que ha venido recibiendo por parte de los internautas.

"Tras publicar una foto mía aquí y de utilizar los términos cáncer y pérdida de cabello, me siento liberada, en un estado de delirio libre y completamente yo misma. Este acto tan sencillo me ha dado fuerzas y mucho poder sobre mi persona, y de verdad que no me esperaba la rotunda respuesta de amor y afecto que he tenido la suerte de presenciar. Muchas gracias otra vez por vuestros comentarios y apoyo", ha manifestado.