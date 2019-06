Marcia Cross está "viva" gracias a las revisiones médicas regulares

La actriz Marcia Cross, conocida por haber interpretado al personaje de Bree Van de Kamp en la exitosa serie 'Mujeres desesperadas', no ha dudado en aprovechar su última entrevista para concienciar a la opinión pública sobre el carácter crucial de una revisión médica a tiempo, como demuestra el hecho de que la intérprete estadounidense atribuye precisamente a una visita de rigor a su médico la suerte de estar viva a día de hoy.

Y es que la artista jamás hubiera podido imaginar, al no sentir síntomas de ninguna clase, que en 2017 le sería diagnosticado un cáncer anal en medio de un chequeo rutinario. Afortunadamente para ella, los doctores detectaron la dolencia con el suficiente tiempo de antelación y, a día de hoy, esta se encuentra en remisión al tiempo que se siguen investigando los orígenes de la misma.

"En ningún momento se me ocurrió pensar que podría estar enferma, ya que no tenía síntomas ni sentía molestias. El caso es que tuve uno de mis exámenes regulares y me dijeron: 'Bueno, solo quiero que sepas que, sea lo que sea exactamente, esto tiene cura'. Y yo me quedé de piedra y reaccioné con un '¿Pero qué? ¿De qué me estás hablando? Y la verdad es que me salvó la vida'", ha explicado en conversación con el programa matutino 'CBS This Morning'.

Teniendo en cuenta que el marido de la estrella televisiva, Tom Mahoney, fue diagnosticado con cáncer de garganta hace diez años y que las enfermedades de ambos podrían estar ligadas a la contracción del mismo tipo de virus del papiloma humano, el matrimonio ha decidido vacunar a sus mellizas de doce años, Eden y Savannah, para que estén protegidas y eviten así una hipotética infección.

"Mis hijas no lo saben todavía, pero en cuanto acaben el curso escolar las llevaremos al médico para que se vacunen contra el mismo tipo de papiloma humano", ha contado Marcia Cross en la misma entrevista.