Marcus Mumford revive uno de los momentos más "embarazosos" de su vida

El cantante Marcus Mumford, marido de la actriz Carey Mulligan y líder de la exitosa banda Mumford & Sons, protagonizó muy a su pesar uno de los momentos más comentados de la ceremonia nupcial con la que, el pasado mes de mayo, contrajeron matrimonio los duques de Sussex en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, ya que el intérprete no pudo evitar ser captado por las numerosas cámaras que retransmitían el que sin duda fue el evento del año en el Reino Unido en medio de un largo bostezo que terminó por eclipsar incluso la presencia de otras celebridades como el matrimonio Beckham o el formado por George y Amal Clooney.

Hasta ahora solo había sido su mencionada esposa la que se había referido públicamente a tan mediática anécdota para asegurar que, teniendo en cuenta la categoría de muchas de las personalidades que se habían dado cita en el templo, ninguno de los dos esperaba acabar convirtiéndose, aunque solo fuera durante unos minutos, en el centro de las bromas y chascarrillos de los espectadores.

Sin embargo, el principal aludido ha decidido romper finalmente su silencio y reconocer abiertamente que el bostezo se incluye ahora entre los episodios más "embarazosos" de su vida.

"Obviamente me lo tomé como una de las cosas más embarazosas que me han pasado nunca. Recibí más mensajes de texto por el bostezo que cuando fuimos cabeza de cartel del festival de Glastonbury. Fue una mañana muy larga, he de decir, y estaba convencido de que las cámaras no me prestarían atención alguna con tanta gente famosa en la capilla", ha explicado el artista en conversación con la revista Rolling Stone, justo antes de recordar que Carey fue bastante más precavida en ese sentido.

"Me acuerdo de que le dije a mi mujer: 'Dame un besito, cariño'. Y ella me cortó en seguida: 'De eso nada, hay cámaras por todas partes'. Y poco después, por supuesto, me pillaron bostezando... La boda fue maravillosa, eso sí", ha bromeado en la misma entrevista.

Puede que el músico de 31 años, padre de dos hijos -Evelyn (3) y Wilfred (1)- junto a la estrella de cine, haya querido sincerarse sobre un capítulo algo bochornoso a la par que divertido de su trayectoria pública, pero por nada del mundo revelaría con todo tipo de detalle el origen de su amistad, y el de la de su esposa, con la pareja formada por el príncipe Enrique de Inglaterra y la antigua actriz Meghan Markle."Fue en un entorno privado, y eso es probablemente lo único que diré sobre este tema", ha afirmado tajante.