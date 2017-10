Margot Robbie aplaude el coraje de Cara Delevingne al denunciar su experiencia con Harvey Weinstein

Este miércoles Cara Delevingne se sumó a la cada vez más larga lista de actrices que han denunciado el trato denigrante o directamente las agresiones sexuales que sufrieron a manos del productor caído en desgracia. En el caso de la británica, el fundador de la empresa The Weinstein Company le hizo temer por su carrera en el cine cuando le advirtió en los términos más crudos a lo largo de una llamada telefónica que, si alguno de sus romances con otras mujeres salía a la luz, jamás volvería a trabajar en la meca del cine.

Posteriormente, cuando la modelo ya se había convertido en la nueva promesa de la industria y estaba negociando participar en uno de sus filmes, él no dudó en invitarla a su suite de hotel -un modus operandi que ya había empleado en otras ocasiones- para tratar de convencerla de que "besara" a una completa desconocida que la esperaba en la habitación mientras él las observaba.

La dura confesión de la antigua maniquí ya ha llegado a oídos de su buena amiga Margot Robbie, quien sin entrar a valorar si estaba al corriente o no de lo que le había sucedido a su compañera de 'Escuadrón Suicida', ha querido enviarla todo su apoyo y admiración.

"Cara es una amiga mía muy querida, y ya sabía que es una mujer valiente y feroz; hoy nos lo ha vuelto a demostrar", ha asegurado la guapa rubia en conversación con el portal ET Online durante el estreno de su última película, 'Goodbye Christopher Robin'.

"Creo que todo lo que está pasando es perturbador y muy triste, pero me parece que a lo mejor sale algo bueno del hecho de que estemos hablando de ello, con un poco de suerte". En su momento, Cara reconoció que lo peor de todo es que había acabado consiguiendo y aceptando el rol que deseaba en la película de Weinstein, aunque todo lo sucedido consiguió que acabara arrepintiéndose de participar en un proyecto que, en principio, debería haber sido un sueño hecho realidad para ella.

"Aun así conseguí el papel y siempre he pensado que solo me lo dio por lo que había sucedido. Desde entonces me he sentido fatal por haber hecho esa película. Sentía que no me merecía interpretar el personaje. Y no me atrevía a hablar... No quería hacer daño a su familia; sentía que yo había hecho algo mal. Y me aterraba que eso mismo le hubiese sucedido a tantas otras mujeres que podía conocer, pero nadie decía nada por culpa del miedo", admitía en sus redes sociales.