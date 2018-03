La "broma pesada" de Margot Robbie al príncipe Enrique de Inglaterra

Casi dos años antes de que acudiera a la ceremonia de entrega de los premios Óscar en calidad de nominada por su aclamado papel en la cinta 'Yo, Tonya', la actriz Margot Robbie se encontraba rodando la denostada película de acción 'Escuadrón Suicida' -su papel de Harley Quinn fue muy bien recibido por el público y la crítica, hay que decir- junto a otras grandes figuras de la industria como su buena amiga Cara Delevingne.

Y aunque el filme no cosechara precisamente los resultados esperados, lo cierto es que la intérprete atesora muy buenos recuerdos de su experiencia en el rodaje y, sobre todo, de aquellas ingeniosas travesuras que surgían cada vez que pasaba más tiempo del recomendable con la carismática modelo británica, quien aparentemente la convenció de que sería muy buena idea gastar una broma telefónica nada menos que al príncipe Enrique.

"Cara conoce muy bien a Enrique y fue en medio del rodaje de 'Escuadrón Suicida' cuando un día se le ocurrió decirme: 'Vamos a llamarle por teléfono para gastarle una broma'. Yo le contesté que no podíamos hacer eso a un miembro de la familia real, pero al final lo hicimos y la verdad es que se lo tomó muy bien", reveló la intérprete al diario The Sun antes de negarse a dar más detalles sobre los entresijos de la jugarreta, al margen de confesar que implicaba suplantar la identidad de un tercero.

Una de las consecuencias que se derivaron de semejante ocurrencia, afortunadamente para Margot Robbie, reside en el sinfín de nuevas razones con las que cuenta ahora la artista para asegurar alto y claro que, a su juicio, los Windsor son la familia más extrovertida y desenfadada de todas las casas reales del mundo.

"El príncipe Enrique es un tipo encantador. Y creo que Inglaterra tiene la realeza más 'cool' de todo el planeta", aseguró convencida en la misma conversación para, a continuación, ofrecer otro poderoso ejemplo con el que reforzar su postura."Coincidimos en una fiesta poco después y, en un momento dado, creo que cinco personas acabamos metidas en una cabina de fotos, todos apretados. Hasta que no salimos de ahí no me di cuenta de que uno de ellos era Enrique", desveló la actriz sobre un encuentro en el que también se dieron cita la intérprete Sienna Miller, la princesa Eugenia -prima de Enrique-, la mencionada Cara Delevingne y su hermana mayor Poppy.