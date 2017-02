Margot Robbie rescata a un perrito de un refugio de animales

635x357 El nuevo perrito de Margot Robbie (c) Instagram. EFE

Tras contraer matrimonio el pasado mes de diciembre con Tom Ackerley en una ceremonia secreta que tuvo lugar en Australia, la guapa Margot Robbie y su flamante marido han decidido empezar a dar forma a su familia con un nuevo miembro perruno al que han adoptado en un refugio de animales y que han bautizado como Boo Radley.

"Nuestro pequeño cachorrito rescatado, Boo Radley", anunció en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro en la que únicamente aparece su nueva mascota.Aunque la intérprete no ha dado más detalles sobre los motivos por los que ha elegido dicho nombre para el animal, sus seguidores ya han comenzado a especular con la posibilidad de que se trate de un homenaje al personaje de Arthur "Boo" Radley del clásico 'Matar a un ruiseñor' o bien de un guiño a la banda de rock de los 90 The Boo Radleys, conocida principalmente por su sencillo de mayor éxito, 'Wake Up Boo!'.

Actualmente Margot se encuentra inmersa en el rodaje en Atlanta de su próximo proyecto cinematográfico como protagonista, 'I, Tonya', un biopic sobre la patinadora sobre hielo y campeona olímpica Tonya Harding y su caída en desgracia tras verse envuelta en la agresión a su rival Nancy Kerrigan, a quien en la ficción interpretará Caitlin Carver.