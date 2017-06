Mariah Carey y Nick Cannon celebrarán juntos el Día del Padre

Aunque han pasado ya tres años desde que anunciaran el fin de su matrimonio, Nick Cannon y Mariah Carey han vuelto a demostrar que entre ellos sigue existiendo un estrecho vínculo que, además de explicarse con la paternidad compartida de sus mellizos Moroccan y Monroe (6), se basa también en el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro.

Precisamente por esta razón, la intérprete ha revelado con total naturalidad e incluso restando importancia al asunto que, de cara a la celebración este domingo del Día del Padre en los países de habla inglesa, no dudará en pasar buena parte de la jornada con su expareja y prepararle alguna que otra sorpresa.

"Es el padre de mis hijos y él siempre hace cosas muy bonitas para mí el Día de la Madre, así que supongo que sí, algo haremos al respecto", explicó la diva al portal Entertainment Tonight, recordando que su exmarido festejó con ella y sus pequeños el pasado Día de la Madre, que en el mundo anglosajón tiene lugar a principios de marzo, por medio de una cena familiar en Los Ángeles. conversaciones que suelen prolongarse varias horas.

En los últimos tiempos, Nick y Mariah se han dirigido toda clase de elogios el uno al otro en sus diversas intervenciones ante los medios para poner de manifiesto que, pese al fin de su matrimonio, ambos han sido más que capaces de dotar a sus hijos de un ambiente familiar sólido y saludable en el que crecer con normalidad.

"Es un buen hombre y ahora no resulta tan difícil hacer que funcione. Ahora nos podemos reír, bromear, y disfrutar de todo lo bueno que teníamos cuando éramos pareja", confesó en la misma entrevista, para recalcar a continuación que Moroccan y Monroe juegan un papel fundamental en la etapa tan positiva que vive el exmatrimonio."Los amo muchísimo. Me hacen muy feliz. En serio, no hay palabras que puedan describir lo que siento", confesó en la misma conversación.