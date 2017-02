Mariah Carey inculca a sus hijos la "cultura del esfuerzo"

Puede que muchos todavía asocien el nombre de la cantante Mariah Carey a un estilo de vida ostentoso e incluso hedonista, pero lo cierto es que la intérprete ha demostrado ahora que una de sus grandes prioridades en la vida reside en transmitir a sus dos hijos, los mellizos Moroccan y Monroe (5), todos aquellos valores que, de cara al futuro, les sirvan para convertirse en dos personas responsables y trabajadoras. Por ello, la estrella de la música no ha dudado tampoco en asignarles sendos empleos con el objetivo adicional de que aprendan a través de la práctica.

"Mis hijos trabajan ahora para mí. He tenido que darles trabajo porque quiero inculcarles la cultura del esfuerzo. No quiero que piensen que, por el mero hecho de ser mis hijos, lo van a tener fácil en la vida y van a poder conseguir lo que quieran o hacer lo que les venga en gana. Así que un día les dije: 'A ver, chicos, esto es lo que vamos a hacer. Me vais a ayudar un poco y vais a empezar por limpiar un par de cosas'. Evidentemente no espero que les vaya a salir perfecto", reveló la artista al programa 'Entertainment Tonight'.

Por otro lado, Mariah siempre ha hecho todo lo posible por asegurarse de que sus retoños le acompañan en buena parte de sus constantes viajes alrededor del mundo, ya que además del alivio que le proporciona poder tenerles controlados en todo momento, también entiende que los pequeños deben aprovechar su acomodada posición para familiarizarse con otros países y culturas.

"Creo que, para ser dos niños de cinco años, han visitado más lugares del mundo que mucha gente en toda su vida, y les encanta. Y yo disfruto yendo con ellos a museos infantiles y actividades de ese tipo", aseveró.

Aunque en la actualidad mantiene un tórrido romance con el bailarín Bryan Tanaka que le ha ayudado, entre otras cosas, a dar carpetazo a su fallido compromiso matrimonial con el millonario australiano James Packer, la diva del pop tampoco se olvida del papel que su exmarido Nick Cannon sigue jugando en su vida como padre de sus dos retoños y por ello se esfuerza diariamente en cultivar junto a él una relación llena de cordialidad.

"Le apoyo en todas las decisiones que toma y en todo lo que hace. Es el padre de mis hijos y eso va a ser siempre así, pase lo que pase", sentenció.