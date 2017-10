Marilyn Manson vuelve a atacar a Justin Bieber: "No me gusta pelear con chicas"

Aunque parecía haber enterrado definitivamente la disputa que mantuvo semanas atrás con el cantante Justin Bieber después de que este se disculpara, por un lado, por haber utilizado su imagen en las camisetas promocionales de la gira mundial 'Purpose' sin autorización alguna y, en segundo lugar, por haberse vanagloriado delante de él de que semejante medida habría ayudado al roquero a recobrar supuestamente parte de la popularidad perdida, el siempre irreverente Marilyn Manson no ha dudado ahora en arremeter de nuevo contra el ídolo juvenil a cuenta de lo ocurrido, aunque es posible que las palabras empleadas para ello no vayan a sentar demasiado bien a su público femenino o a ciertas minorías étnicas.

"Creo que se ha metido en una especie de secta religiosa con una versión asiática de Dave Navarro. Ese tipo no viste camisas, pero no, no voy a hablar de él porque no me gusta pelear con chicas, así que no voy a pelearme más con Justin Bieber", ha bromeado durante una entrevista al programa de radio 'The Scully Show', dejando entrever al mismo tiempo que cualquier enfrentamiento con el sexo opuesto le parece injusto o indigno de su posición.

Por si eso no fuera suficiente, el prolífico pero controvertido artista, quien recientemente se veía obligado a posponer varios conciertos después de que parte del escenario de uno de ellos le cayera encima en medio del espectáculo, ha echado mano de su peculiar repertorio léxico para buscar otro apelativo con el que humillar públicamente a su joven rival y, sobre todo, echarle en cara que osara explotar su imagen sin haberse molestado primero en recibir su consentimiento.

"No sé por qué lo hizo, la verdad, pero porque nunca sería capaz de descifrar el funcionamiento de la mente de una ardilla", ha asegurado en la misma conversación, antes de que su interlocutor echara más leña al fuego reprobando desde las ondas el ofensivo comportamiento del ídolo pop.

"Se trata de representar como es debido al rock and roll, y te agradezco que te identifiques con esa integridad que trato de preservar con mi música. Porque si yo no lo defiendo [los supuestos valores del rock], ¿quién va a hacerlo? Si quieres meterte con todo esto, si tratas de besar a la cobra, esta sacará los colmillos y te pasará el veneno", sentenció un desafiante Marilyn.