Mario Balotelli se convierte en padre por segunda vez

El futbolista Mario Balotelli, quien recala actualmente en el OGC Niza de la liga francesa, dio ayer jueves la bienvenida al mundo a su segundo hijo, un varón al que el deportista y su pareja Clelia habrían llamado Lion y que habría nacido en una clínica de Zurich (Suiza), según ha dado a conocer este viernes el canal de noticias Sky Sports.

Aunque no ha querido dar más detalles sobre la llegada de su retoño, el controvertido delantero ha dejado patente en sus redes sociales la alegría que siente ante su segunda paternidad, publicando en Instagram una imagen que representa una escalera en dirección al cielo junto a un escueto pero significativo hashtag: #FELICITÁ.

#FELICITÀ

Una publicación compartida por Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 3:39 PDT

El que fuera considerado hace solo unos años como una de las grandes promesas del balompié italiano es padre también de una niña de cuatro años llamada Pia, fruto de un breve idilio con una estrella de la televisión transalpina llamada Raffaella Rico. Sin embargo, el nacimiento de la pequeña no estuvo exento de polémica, ya que Balotelli exigió una prueba de paternidad para confirmar oficialmente que era su hija, poniendo de esta forma en tela de juicio la versión que había ofrecido su madre al respecto.

Después de recibir un sinfín de críticas por su negativa a reconocer directamente que era el padre de Pia, procedentes estas de la familia de su expareja y de diversos sectores de la opinión pública italiana, Balotelli no solo terminó aceptando la realidad, sino que posteriormente aprovechó una entrevista para entonar el 'mea culpa' y asegurar que su caótico comportamiento había llegado a su fin.

"No diría que he cambiado, pero sí que he madurado y he crecido. Ya no tengo 17 años y la experiencia me ha hecho más responsable. Sé que no soy el mejor delantero del mundo, pero tampoco soy de los peores. Soy yo mismo, y me acepto tal y como soy", explicaba en una rueda de prensa.