Mario Casas no renuncia al amor

El actor Mario Casas aprovechó la presentación de su proyecto cinematográfico más ambicioso hasta la fecha, la película 'Contratiempo', para reforzar ante los medios de comunicación la actitud de hermetismo que ha mantenido siempre en relación con su ámbito más privado y, sobre todo, en lo referente a su vida amorosa.

Tanto es así, que el intérprete gallego optó por no abordar ante los reporteros los rumores que apuntan desde hace semanas al fin de su romance con Berta Vázquez, limitándose en su lugar a exhibir un contagioso entusiasmo ante las nuevas experiencias que le depararán a lo largo de los próximos doce meses.

"Yo estoy abierto al amor de la vida, de la paz, de que es Navidad, Año Nuevo, que todo vaya muy bien, y que seamos todos muy felices", manifestó el joven de 30 años ante los informadores, sorteando así las preguntas sobre su estado sentimental, para dejar claro a continuación que no tiene interés alguno en alimentar el interés de la opinión pública en asuntos tan personales.

"No tengo problema en que me pregunten por mi vida privada, al final soy carne de cañón. Pero nunca he hablado de ella, nunca me he expuesto. A los actores es lo único que nos queda, nuestra vida. Es guardarlo para nosotros cuando va bien o cuando va mal, es ese trocito que nos queda a nosotros para que no se haga público", reflexionó sobre la necesidad de contar con una parcela de intimidad.

Desde luego, Mario Casas se siente mucho más cómodo compartiendo públicamente su satisfacción ante la sólida carrera artística que se ha forjado en los últimos diez años, especialmente ahora que ha podido afrontar papeles mucho más complejos debido a la experiencia y la madurez que ha ido acumulando con el paso del tiempo y por medio de su duro trabajo.

"Hace 13 años que me estoy dedicando a esto de manera profesional y ganándome la vida en ello, trabajando mucho. Soy joven y me queda mucho camino por delante y ojalá cumpla la edad de José [Coronado]. Firmaría por tener su carrera", indicó en la alfombra roja previa al evento, antes de intentar resumir en pocas palabras el carácter cambiante y polifacético de su personaje en la cinta."Es un personaje difícil de contar dentro de la promoción por lo que es y por las preguntas que provocará en el espectador. Es un personaje ambiguo para bien y para mal", sentenció.