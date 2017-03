Marion Cotillard da a luz a su segundo hijo

La oscarizada Marion Cotillard y su compañero sentimental, el actor y cineasta Guillaume Canet, fueron padres de nuevo con el nacimiento de su segundo retoño, que como ha revelado la revista francesa Gala es una niña. La pareja amplía así una familia compuesta también por su primogénito Marcel, de cinco años.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre la segunda aventura de los dos enamorados en la paternidad, lo que resulta hasta cierto punto comprensible dado el celo con el que ambos siempre han tratado de proteger su ámbito más íntimo del escrutinio mediático. Sin embargo, en una rara intervención pública que tuvo lugar el pasado septiembre, la propia artista confirmaba en las redes sociales su embarazo al tiempo que zanjaba los rumores sobre una supuesta implicación en la anunciada separación de Brad Pitt y Angelina Jolie.

"En primer lugar, hace ya muchos años que conocí al hombre de mi vida, al padre de mi hijo y del que estoy esperando. Es mi amor, mi mejor amigo y el único hombre que necesito. Segundo, a todos aquellos que dicen que me encuentro devastada, solo tengo que decirles que me encuentro muy bien, gracias. Y finalmente, deseo de todo corazón que Angelina y Brad, a los que respeto profundamente, encuentren paz en este momento tan tumultuoso. Con todo mi amor, Marion", escribía la reputada intérprete en su perfil de la red social.

Otro de los escasos momentos en que Marion Cotillard ha querido sincerarse sobre los entresijos de su experiencia en la maternidad vino hace escasos meses cuando confesó abiertamente que, a diferencia de otras madres que se dejan llevar por todos sus caprichos, ella intentó durante su primer embarazo ingerir un amplio abanico de alimentos para que su futuro hijo tuviera, en ese sentido, libertad de elección a lo largo de su vida.

"No, la verdad es que no tuve antojos concretos [durante mi primer embarazo], de hecho me dediqué a comer todas esas cosas que detestaba porque me preocupaba la idea de que mi hijo se viera de alguna forma restringido antes de que pudiera hacer sus propias elecciones en este mundo. Quería que tuviera desde el principio diferentes opciones a su alcance, incluso aquellas que a mí personalmente no me gustan", revelaba recientemente en el programa de televisión 'Late Show with Stephen Colbert'.