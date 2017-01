Mark Hamill revela el lado más divertido de Carrie Fisher

El actor Mark Hamill no ha dudado en sincerarse abiertamente sobre el estrecho vínculo que le unía a la malograda Carrie Fisher desde que se conocieran en el rodaje de la primera entrega de 'Star Wars' hace más de 30 años, recordando varias anécdotas que ante todo ponen de manifiesto el carácter extrovertido que la intérprete exhibía en el set de rodaje de la exitosa franquicia.

"Era una mujer tan comprometida con la idea de hacer que el trabajo fuera ameno y disfrutable para todos, de verdad que abrazaba la vida. A mí me encantaba hacer todo tipo de locuras para hacerla reír durante los rodajes. Aún recuerdo cuando grabamos 'El Imperio contraataca': fue una película muy difícil de rodar y había mucha tensión en el ambiente. Estuve buena parte del tiempo grabando en el pantano con muñecos, pero al menos tenía dos seres humanos conmigo, Carrie y Harrison", confesó el intérprete a The Hollywood Reporter, antes de contar una divertida anécdota sobre el mítico uniforme de la Princesa Leia.

"Un día durante el almuerzo me dijo: '¿Por qué no te pruebas mi traje?'. Yo le dije que me resultaría imposible, que ella era mucho más bajita. Acabé poniéndomelo y me quedaba tan ajustado que parecía la cantante de un club de Las Vegas. Si eso no era lo suficientemente ridículo, me colocó también una peluca de esas que te hacen calvo, unas gafas y una nariz falsas y me paseó por todo el set", asegura en la columna que ha escrito para la revista.Tan fuerte era el vínculo entre los dos artistas, especialmente desde que se reencontraran para la grabación del Episodio VII de la franquicia, 'El despertar de la Fuerza', que Mark insiste en que con el triste fallecimiento de Carrie, además de una compañera excepcional, ha perdido a alguien que consideraba de su "familia".

"Me siento agradecido de que hayamos podido seguir siendo amigos durante tanto tiempo y que la nueva trilogía nos haya hecho volver a este universo. Creo que ella se sentía cómoda al volver porque yo también estaba allí, porque no había cambiado nada y seguía siendo la misma persona. Podía confiar en mí porque éramos familia, aunque hayamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos quisimos mucho, nos peleamos mucho, pasamos por todo tipo de situaciones", explica emocionado.