Marta Sánchez recuerda a Bimba Bosé en el Día Mundial contra el cáncer de mama

Aunque todos los años se involucra personalmente en las campañas de concienciación ligadas a la celebración del Día Mundial contra el cáncer de mama cada 19 de octubre, en esta ocasión la cantante Marta Sánchez ha querido aprovechar tan señalada efeméride para recordar también a una de sus grandes amigas que, desgraciadamente, no pudo superar su propia batalla contra tan agresiva dolencia: la modelo y artista Bimba Bosé.

De hecho, la estrella de la música ha querido compartir con todos sus seguidores de las redes sociales una de las muchas imágenes que dejó su participación y la de Bimba en la iniciativa de los pañuelos rosas con la que la Asociación Española contra el cáncer y la marca Ausonia tratan de dar mayor visibilidad a la enfermedad y de recabar apoyo ciudadano para seguir combatiéndola. "Saliendo de unos análisis para mi próximo TAC, me han mandado mis chicas de #Ausonia esta preciosa foto con mis compañeros de sesión de ese año y mi querida Bimba Bosé, a la que tanto echamos de menos el martes.

10 años juntas, 10 años más fuertes. Día del cáncer de mama, 19 de octubre", ha escrito emocionada la intérprete en su cuenta de Instagram. En la citada instantánea Marta, quien revelaba el año pasado que le habían estado tratando de un tumor que resultó ser benigno y cuya hermana Paz falleció en 2002 debido a un cáncer de mama, posa junto a la también cantante Shaila Dúrcal, quien sufrió en 2006 la pérdida de su famosa madre Rocío; Bimba y su novio Charlie Centa, así como las hermanas Carmen Borrego y Terelu Campos, siendo esta última la que hace dos años anunciaba que había superado definitivamente la misma condición.

Al igual que otras celebridades de ambos lados del Atlántico -Sofía Vergara documentó la semana pasada su última visita al médico-, la diva madrileña no ha querido dejar escapar la oportunidad de recordar a todas sus seguidoras la importancia de someterse religiosamente a las necesarias revisiones anuales para prevenir o detectar lo antes posible la enfermedad. "¿Te has hecho ya tu revisión anual? Yo la hice en agosto y está todo en orden gracias a Dios... Ahora me toca un TAC para vigilar antiguos posibles sustos. Vamos a ser prudentes y cumplamos con el deber de la prevención, ¡vigílate!", ha publicado también en su perfil de Instagram.