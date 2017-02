Marta Sánchez niega haber presentido la muerte de Bimba Bosé

Consciente de que suponen una herramienta de gran utilidad a la hora de dirigirse a la opinión pública sin necesidad de intermediarios, la cantante Marta Sánchez no ha tardado en recurrir a las redes sociales precisamente para expresar su indignación ante el testimonio -completamente falso, según ella- que un medio de comunicación le ha atribuido en el marco de una entrevista que concedió recientemente y en la que se pronunciaba sobre la trágica muerte de su amiga Bimba Bosé.

De forma más concreta, los responsables del citado medio utilizaron como titular una declaración que, en estilo indirecto, daba a entender que la intérprete madrileña había presentido durante su estancia en Argentina que la salud de la modelo se estaba deteriorando inevitablemente, una supuesta afirmación que Marta no solo ha desmentido, sino que también ha considerado ofensiva tanto para ella como para la familia Bosé, a la que ha pedido disculpas.

"Quiero expresar mi desaprobación por el titular que ha puesto en mi boca el periódico 'El Español'. Me estuvieron persiguiendo hace unos días para hacerme una entrevista sobre Bimba Bosé y les argumenté que no sentía, por respeto a su figura que yo hiciera declaraciones, más allá de mostrar mi tristeza por su marcha y mi admiración por su persona [...].Qué lástima. Jamás me pareció que Bimba se iba. Es más, ¡nunca estuve más incrédula ante una noticia así! Pido una aclaración y una excusa por parte del señor director de 'El Español' y mis saludos, excusas y abrazos a la familia Bosé desde México", escribió visiblemente molesta en su perfil de Instagram.

A pesar de su negativa inicial a someterse a una entrevista que versara sobre un asunto tan sensible, la artista, quien se encuentra actualmente en México junto a Mónica Naranjo en el marco de su gira 'Grandiosas', asegura que finalmente cedió ante la insistencia de la periodista al estar convencida de que esta pretendía hacer su trabajo desde la profesionalidad y el respeto.

"Al final me pudo el querer complacer a una periodista joven que pone su interés por hacer una buena labor periodística. Ella me explicó que es responsabilidad de sus jefes del periódico tal titular", reza otro extracto de la publicación que ha compartido en la esfera virtual.Al margen de la errónea interpretación que, sobre sus palabras, se desprende de la mencionada entrevista publicada en un medio de difusión nacional, el profundo malestar que exhibe Marta Sánchez ante semejante frivolidad se explica con la estrecha relación que le unía a la sobrina de Miguel Bosé, a quien dedicó toda clase de conmovedores mensajes en su Instagram tras enterarse de su fallecimiento.

"Hoy me levanto en Patagonia, Argentina con los ojos llenos de lágrimas y muy pocas ganas de nada... Indignada una vez más con ese gran pesar de la humanidad que ni quiero mentar. Ese gran negocio. Lleno de mentiras. Mi querida y admirada Bimba, se te va a echar mucho de menos. Una persona como tú es irrepetible. Gracias por tu luz y por tu autenticidad", escribía poco después de confirmarse la noticia. Solo unos días después, Marta volvía a hacer referencia a Bimba con un comentario escueto pero revelador: "No puedo quitármela de la cabeza, por algo será...".