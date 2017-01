Martina Stoessel hace toda una declaración de amor a Pepe Barroso

La cantante Martina Stoessel no se ha esforzado demasiado por esconder su relación sentimental con el español Pepe Barroso, uno de los tres hijos del fundador de Don Algodón, tras conocerle en el rodaje de uno de sus vídeos musicales, que los dos protagonizaron el pasado verano. Además de compartir imágenes de ambos en su cuenta de Instagram, en septiembre la pareja se animó a posar por primera vez junta recorriendo de la mano la alfombra roja de la gala de los 40 Principales en Madrid (España).

La estrella de la serie 'Violetta' , que anteriormente mantuvo durante años una relación intermitente con otro ídolo juvenil argentino, Peter Lanzani, defiende su decisión de compartir esta faceta tan íntima de su vida privada con todos sus seguidores afirmando que no podría estar más enamorada."Esta foto la puse porque... gracias al videoclip yo conocí a mi amor y no podía no ponerla porque ahora él juega un rol muy importante en mi vida y le amo con todo mi corazón. Entonces no quería dejar de ponerla", reconocía la joven argentina en un vídeo publicado en su canal personal de YouTube, que utiliza para mantenerse aún más en estrecho contacto con sus entregados fans y mostrarles pequeños momentos de su vida privada o de sus giras por el mundo.Aunque mucho más tímido que su famosa chica, Pepe también ha demostrado que su relación con la argentina está más que consolidada a pesar de que ella viaje constantemente y él estudie en la universidad de Los Ángeles.

"Vuelta a la universidad, vuelta a la rutina.. Toca agradecer a todas las personas que hicieron de estas vacaciones inolvidables. Gracias por tantos momentos!!", anunciaba recientemente en su cuenta de Instagram junto a una imagen tomada en la playa en la que aparece a contraluz y abrazado a su chica, con la que despidió unas románticas vacaciones en Uruguay.