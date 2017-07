Mary J. Blige es más "fuerte" desde su dolorosa separación de su exmarido

Después de más de 12 años de matrimonio, el pasado verano Mary J. Blige anunciaba públicamente y sin disimular su desolación que se separaba de su entonces marido y mánager, Martin 'Kendu' Isaacs, confesando además que sentía que no conocía realmente a la persona con la que había compartido más de una década de vida.

Desde entonces, la cantante ha aprovechado buena parte de sus intervenciones públicas para desahogarse sobre su dolor y también para ofrecer algunos detalles de su turbulento proceso de divorcio. Sin embargo, ahora ha vuelto a referirse una vez más a este tema con una finalidad bien distinta a las anteriores: la de proyectar abiertamente la fortaleza y la confianza en sí misma que ha venido desarrollando al convertir tanto sufrimiento en una fuente adicional de motivación.

"No sé si la gente es consciente de los últimos cinco u ocho años de mi vida, pero han sido un infierno. Han sido feos, públicos y repugnantes. Ha sido en medio de todo esto y de otras cosas que la gente no tiene ni idea -luchar por mi vida, por mi matrimonio, por mis principios y por todo- que he descubierto mi fuerza. Mi fuerza, mi fuerza de verdad ha sido finalmente descubierta", confesó en una entrevista previa a su actuación de este fin de semana en el festival de música Essence.

De hecho, el carácter luchador y vitalista que la diva del R&B ha logrado reforzar tras su traumática experiencia es más que visible en su último trabajo discográfico, titulado 'Strength of a Woman', que empezó a componer cuando todavía le quedaba la esperanza de salvar su longeva relación con Isaacs. Aunque no consiguió evitar la disolución de su matrimonio, al menos la música le sirvió para pasar página y empezar a planificar así un futuro libre de frustraciones, temores e inseguridades.

"Ser Mary J. Blige, la celebridad, es secundario para mí. Soy un ser humano ante todo y sufro como cualquier otra persona. Pienso que si Dios me ha dado la oportunidad de tener esta carrera o de ser una cantante no es para que me quede sentada y diga: 'Sufriré en silencio y moriré'. Para mí [escribir canciones] es terapéutico", reveló en la misma conversación con la periodista Tamron Hall.