Mary J. Blige se sentía "sola" en sus últimos años de matrimonio

La cantante Mary J. Blige soprendió a buena parte de la opinión pública hace unos meses al anunciar abiertamente que había decidido poner fin a los doce años de matrimonio que le unían a su también mánager Martin 'Kendu' Isaacs, una ruptura tremendamente dolorosa para ella que, sin embargo, ahora ha querido justificar de nuevo con el trato de indiferencia que su ya exmarido le dedicaba de forma constante en los últimos años de su turbulenta relación.

"Podía sentir perfectamente que ya no me quería, y empecé a darme cuenta de que ese hombre estaba todo el día fuera y que me había dejado completamente sola. Cuando te percatas finalmente de que, a pesar de la relación, en realidad llevas una vida solitaria que solo te hace sufrir, sabes que es tiempo de investigar un poco sobre lo que de verdad te conviene", se sinceró en una entrevista a la emisora Power 105.1.

Pero lo cierto es que, en los días previos a su separación, la artista ya no tuvo que investigar demasiado antes de ser plenamente consciente de que no había forma de salvar su matrimonio y de que el amor que una vez hubo entre ellos se había extinguido para siempre.

"Cuando conseguí todas las pruebas, la verdad es que me di cuenta de que no había mucho que investigar, porque todo era ya demasiado evidente", sentenció visiblemente decepcionada.A pesar del duro golpe emocional que se deriva de su regreso a la soltería, la estrella del R&B puede consolarse al menos con el apoyo incondicional que ha venido recibiendo en las últimas semanas por parte de sus fans y con la presencia en su vida de un sólido grupo de amigos que le están ayudando a lidiar de la mejor manera posible con su difícil proceso de divorcio.

"Por lo menos mi vida vuelve a estar en la senda correcta. Mis fans me han salvado porque sé que debo seguir adelante por ellos. Yo he elegido vivir mi vida, a pesar de que todos tenemos que atravesar momentos de oscuridad. Puede que perdamos algo cuando hacemos una elección positiva, pero yo prefiero perder lo que sea que tengo que perder para poder recuperar el control de mi vida. Pero sí, mis fans me han salvado y también me ha resultado de gran ayuda escuchar testimonios de gente que ha pasado por lo mismo que yo", aseveró en la misma conversación.