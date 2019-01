A Matt LeBlanc le confunden con el padre de Joey Tribbiani

La base de fans de 'Friends' sigue aumentando gracias a la reposición en bucle de sus episodios: buena prueba de ello es la indignación generalizada que se apoderó de los suscriptores de Netflix cuando se rumoreó que la plataforma podía retirar la serie de su catálogo.

El único inconveniente para sus protagonistas, que siguen embolsándose una jugosas sumas de dinero por derechos de imagen, es que han pasado ya quince años desde que se despidieran de Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey y Chandler y obviamente su aspecto ha cambiado de manera notable desde entonces, lo que puede resultar chocante para los nuevos espectadores de la sit-com cuando se los encuentran en persona. Para las estrellas tampoco debe de resultar agradable que les recuerden que han envejecido, por muy bien que les sienten los años.

En el caso de Matt LeBlanc vivió una experiencia que podría considerarse entre bochornosa y casi traumática cuando un adolescente bienintencionado le confundió con el padre en la vida real del actor que da vida al personaje de Joey Tribbiani, es decir, él mismo."Parece que cada año hay una nueva generación que descubre la serie y empieza a verla. Un día estaba caminando por la calle, y esto sucedió hace ya unos cuantos años, y un crío de unos 13 o 14 años se me acercó y me dijo: 'Dios mío, ¡eres el padre de Joey!'. Y mi respuesta fue salir corriendo", ha confesado el veterano intérprete de ahora 51 años a su paso por el programa 'Live! with Kelly & Ryan'.