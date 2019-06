Matthew Koma retrata a DJ Zedd como una persona "tóxica y egoísta"

Esta semana se cumplen siete años del lanzamiento de 'Spectrum', el sencillo que a todas luces lanzó la exitosa carrera de Zedd y en el que colaboró con Matthew Koma, conocido también por ser ahora el prometido de Hilary Duff.

El músico ha querido conmemorar una fecha tan especial sincerándose a través de las redes sociales acerca de los motivos que le llevaron a romper su relación personal y profesional con el popular DJ, a quien ha definido como una persona "tóxica y egoísta" a la que nadie se atreve a parar los pies debido a su inmensa fama y fortuna.

En el largo comunicado que ha publicado en Instagram, Matthew insiste en que se siente muy orgulloso del trabajo que realizaron juntos, pero que desafortunadamente el comportamiento de su antiguo amigo ha acabado por eclipsar todos los buenos recuerdos que debería guardar de esas canciones. En su opinión, Anton -como se llama realmente el DJ- era una persona con un gran complejo de inferioridad pese a su talento como productor: "Cuando todavía estaba involucrado en sus propios sencillos", añade, para dar a entender que ese ya no es el caso.

Según su testimonio, Anton se negó a atribuirle el debido crédito por escribir la letra de las canciones y tardó tres años en pagarle por poner voz al tema 'Spectrum'. Además, también desvela que cuando el joven ganó un Grammy por 'Find You', que ambos compusieron en Japón, él no fue invitado a la gala de premios y tampoco le entrevistaron como parte del documental 'The Making of Zedd' junto al resto de colaboradores habituales del DJ.

"Básicamente, quisieron barrerme debajo de la alfombra para que él se llevara todo el mérito, lo cual resultaba muy confuso porque los millones de personas que conectaron con 'Clarity' y el resto de canciones lo hicieron por las letras, las melodías y las emociones que yo había plasmado en ellas", apunta Matthew, que ofrece unos cuantos ejemplos más del supuesto comportamiento despótico de Zedd.

"Durante años pensé que a lo mejor era cosa mí, pero con el tiempo he coincidido con otra gente que también ha trabajado con él (otros compositores, cantantes, productores, DJs, gente de su propio equipo) y la opinión era la misma. Es lo peor", resume.

Matthew admite que sus colaboraciones con Zedd le abrieron las puertas a trabajar con otros grandes de la industria que sí le hicieron sentir valorado y apreciado, y es consciente de que su historia es una más de tantas en la escena musical, pero en su caso, preferiría trabajar limpiando baños en Starbucks antes que volver a encerrarse en el estudio de grabación con Zedd.