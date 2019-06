Matthew Koma escribió libro de memorias para proponerle matrimonio a Hilary Duff

A principios del pasado mes de mayo Hilary Duff recurrió a sus redes sociales para anunciar que se había comprometido con el padre de su hija pequeña, el cantante y compositor Matthew Koma, con quien ha mantenido una relación intermitente desde principios de 2017.

Sin embargo, hasta ahora la actriz no se había animado a compartir los detalles sobre cómo su chico le planteó la gran pregunta y lo cierto es que estuvo a la altura de cualquier comedia romántica.

"Un martes cualquiera llegué a casa del trabajo y me propuso que fuéramos a dar un paso para ver no sé qué parque. Nos alojábamos en Williamsburg y yo estaba demasiado cansada para hacer nada de eso. Acabábamos de empezar a ver 'Juego de tronos' y le dije que solo quería cenar, meterme en la cama y ver la serie. Pero él seguía insistiendo y diciendo que teníamos que salir. Al final me puse unos pantalones de chándal y nos fuimos", ha recordado la artista a su paso por el programa 'The Talk' este miércoles.

Por supuesto, la intención del músico no era recorrer un parque en plena noche. Cuando por fin llegaron a ese lugar que había elegido de antemano, Matthew la sorprendió con una especie de libro de memorias basadas en su historia de amor que contenía incluso ilustraciones y que espera seguir completando junto a su futura esposa para que sus hijos puedan leer algún día todos los detalles sobre su vida en común. Como no podía ser de otra forma, su propuesta de matrimonio también incluía un espectacular anillo que había ocultado en un pequeño compartimento entre las últimas páginas.

"Fue precioso, muy bonito. Se arrodilló y me dijo: 'Se me ha olvidado todo lo que se suponía que iba a decir, pero eres mi mejor amiga'. Fue adorable", ha asegurado para cerrar su historia.