Matthew Perry vuelve a la carga en su "pelea" pública con Justin Trudeau

El actor Matthew Perry no ha dudado en volver a desenterrar la disputa que hace unos días mantuvo en la red social Twitter con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien le retaba en tono de broma a una especie de combate de 'revancha' como respuesta a la paliza que el protagonista de 'Friends' y un amigo le propinaron al ahora mandatario durante los años que compartieron en un colegio privado de Canadá.

Aunque en su momento declinó rápidamente la invitación echando mano del particular sentido del humor que tanto caracterizaba a su personaje de Chandler Bing, argumentando con vehemencia que sería demasiado temerario por su parte aceptar una pelea contra un político que tiene acceso a todo un ejército, ahora ha aprovechado su última intervención pública para menospreciar de alguna forma a su oponente y cuestionar que de verdad esté dispuesto a batirse en duelo.

"Se está marcando un farol. Es un fantasma", bromeó el que fuera uno de los artistas mejor pagados de la televisión al portal de noticias The Wrap.Sin embargo, el actor estadounidense se percató en cuestión de segundos de que estas últimas declaraciones podrían traerle problemas y no tardó en disculparse públicamente ante Trudeau sacando a relucir la profunda admiración que siente por él."Amigo, estoy en problemas. Esto no ha hecho más que abrir otro frente. Te quiero, te quiero primer ministro Trudeau, te quiero", indicó en la misma entrevista.





A pesar de que el ficticio enfrentamiento entre el intérprete y el político está haciendo las delicias de sus respectivos seguidores de las redes sociales, Matthew Perry parece haberse cansado ya de la deriva que está tomando la broma, que surgió a raíz de la confesión que realizó hace unas semanas en el programa de Jimmy Kimmel sobre la forma en que empleó la fuerza física contra un entonces "débil" Trudeau. "Creo que todos deberíamos continuar ya con nuestras vidas", aseveró para zanjar de una vez por todas el último capítulo de su turbulenta relación con el carismático primer ministro.