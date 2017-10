Mauricio HerreraBarría: "Haga lo que haga siempre va a ser un problema"

635x357 Mauricio HerreraBarría: "No sé si Panamá esté listo para este estilo pero yo estoy listo para Panamá". .

635x357 "My Queen is my Papi" reveló detalles íntimos sobre su vida.

Siendo el más pequeño de 12 hermanos y como buen "Millennial", Mauricio HerreraBarría, mejor conocido por su blog como "My Queen is my Papi" ha roto todo tipo de estereotipos, creando su propio estilo, a tal punto que ha llegado a convertirse en parte de los Influencers, que hoy en día mueven el mundo.

Mauricio estuvo este martes en el segmento "Desayunando Con" de Tu Mañana, donde compartió sus inicios y cómo fue el impacto de pasar a hacer producción a ser la cara de un programa como lo es Dizque Late Night Show.

Contrario a lo que muchos creen, siempre fui un niño promedio que le gustaba salir en pantalón y suéter

Cuenta Mauricio que no fue hasta la universidad cuando empezó a sumergirse en las revistas y los diseños que lo llevó a amar el arte de la moda y más aún porque venía de un hogar de artistas.

Mauri, como de cariño le dicen, ha sabido sobrellevar las críticas y malos tratos que ha tenido que vivir por la propia gente que lo sigue en redes sociales.

"Nada aquí me está afectando directamente, haga lo que haga siempre va a ser un problema, pero uno tiene que aguantárselo" refiriéndose a las críticas.

El llamado chico "irreverente" ha llegado a lugares que jamás se imaginó a su corta edad. "Comencé mi blog hace 7 años y, ese blog me llevó a ser director de una revista aquí en Panamá y ese puesto me llevó hasta OyeTv" expresaba entre risas.

A lo que agregó que inicialmente cuando lo llamaron al casting no iba a estar en Dizque Late Night Show sino para el programa Sin Filtro. "Mi miopía me impedía leer el pronter, así que Patty (Las Tres Pisos) me invitó a ser parte de DLN".

Algo muy curioso que reveló es que su padre lo tuvo a los 64 años. "Mi papá siempre me ha dicho que me hicieron con saliva", expresó.