Maya Hawke: la nueva promesa de Hollywood con apellidos famosos

En la meca del cine existe una larga tradición de retoños de celebridades que deciden seguir los pasos de sus famosos padres: Scott Eastwood hijo del legendario Clint Eastwood, Hopper Jack Penn uno de los dos retoños de Robin Wright y Sean Penn, Patrick Schwarzenegger el sucesor en el cine del inolvidable Terminator o Dakota Johnson, hija Don Johnson y Melanie Griffith y nieta de la legendaria Tippi Hedren... Y a esa larga lista de futuras promesas con apellidos famosos se suma ahora un nuevo nombre, Maya Hawke.

La primogénita de Ethan Hawke y su exmujer Uma Thurman ha comenzado su carrera en la pequeña pantalla con sendos papeles en la próxima temporada de 'Stranger Things' y en la nueva versión del clásico 'Mujercitas'. Antes de que el papel de Jo March, una de las protagonistas del libro de Louisa May Alcott, se cruzara en su camino, la joven de 19 años estudiaba en la prestigiosa escuela Juilliard, pero en cuanto le ofrecieron la oportunidad no dudó en dejar su formación a un lado para apostarlo todo a esa carta.

Esa decisión se debió en gran parte debido a la importancia que la historia encerraba para ella al tratarse del primer libro que consiguió leer entero de pequeña, todo un logro en aquel momento debido a la dislexia que padece.

"Cuando creces con algún tipo de problema de aprendizaje, afecta enormemente a tu autoestima y en tu confianza de lo que puedes lograr a nivel académico", explicaba hace meses a la revista Vogue.Más recientemente, Maya deslumbró junto a su madre en la alfombra roja del Met en una velada que resumía el apoyo que siempre le han dado sus padres para hacerse un hueco en una industria tan competitiva.

"Tener un hijo adulto es una nueva experiencia. Ahora tiene 19 años y está haciendo lo que desea. Lleva toda su vida preparándose para ser artista. No me sorprende, yo llevo pensando que tiene mucho talento desde los 6 años y resulta muy emocionante ver el mundo y mi profesión a través de sus ojos, de los que alguien que está empezando", explicaba su padre al portal ET Online.