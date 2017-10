Meek Mill tendrá que hacer servicio comunitario para evitar ir a juicio por agresión

El equipo legal del controvertido rapero Meek Mill, quien se ha destacado en los últimos tiempos por su ya extinto romance con la cantante Nicki Minaj, habría llegado a un acuerdo con la fiscalía para impedir que el intérprete tenga que ir a juicio por el caso de agresión física y verbal que se le atribuye como resultado de un incidente que habría tenido lugar semanas atrás en el aeropuerto de San Luis (Misuri).

Según el portal de noticias TMZ, el músico de 30 años se habría comprometido a cumplir varias horas de servicio comunitario a cambio de que se retiren oficialmente los cargos que se le imputan, directamente ligados a los golpes e insultos que supuestamente propinó en plena terminal a un individuo que solo habría tratado de sacarle una foto.

Además de llevarle a evitar una hipotética visita a los juzgados que, todo sea dicho, no le ayudaría precisamente a reparar su ya maltrecha reputación, la buena maña de sus abogados habría conseguido también que el largo historial de infracciones al volante que acumula desde hace años desaparezca como por arte de magia, siempre que el músico se mantenga, eso sí, alejado de cualquier tipo de altercado durante los próximos seis meses.

Sir ir más lejos, el pasado mes de agosto el intérprete fue detenido por la policía de Nueva York después de que varios testigos alertaran a las autoridades locales de que, junto a un grupo de amigos, Meek se había dedicado a hacer caballitos con una moto de gran cilindrada en plena vía pública. La identificación y posterior arresto fueron posibles gracias a los vídeos que él mismo ha compartido en sus redes sociales sobre tan peligrosa ocurrencia.

Por si no fuera suficiente con sus numerosos y variados encontronazos con la ley, el rapero ha estado atravesando una época muy dura desde el punto de vista emocional después de que a mediados de año se confirmara que su relación sentimental con Nicki Minaj, a la que llegó a calificar como la "mujer de su vida", llegara abruptamente a su fin.

"Siempre he querido a Nicki y me hubiera gustado estar con ella hasta el fin de mis días. Cuando la conquisté, sentí que acababa de protagonizar el mayor triunfo de mi vida. Así que imagínate el vacío que me ha dejado la ruptura. Pero se acabó, no me queda otra. No te voy a mentir, ahora me resulta más fácil decir la verdad", confesaba.