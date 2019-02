Meek Mill se solidariza con los presos en uno de los inviernos más fríos de Nueva York

Este domingo el rapero Meek Mill estaba en Atlanta junto a muchas otras celebridades para presenciar el partido de la Super Bowl en una situación muy diferente a la que se encontraba hace justo un año, cuando aún cumplía una controvertida condena por violar su libertad condicional.

Sin embargo, el artista no ha olvidado de las dificultades que atravesó durante esa estancia de cinco meses en prisión -la segunda en su historial de problemas con la justicia- en especial ahora que la costa este de Estados Unidos y gran parte del resto del país está viviendo uno de los inviernos más fríos que se recuerdan.

En los últimos días se ha hecho eco de las quejas de los familiares de los presos del centro de detención de Brooklyn, donde miles de reclusos llevan varios días sin calefacción y acceso limitado a electricidad en condiciones que han sido descritas como inhumanas.

"Yo he pasado por eso. He tenido que dormir con dos pares de uniformes puestos, un gorro, el abrigo, cuatro mantas y cuatro sábanas porque la mitad de nuestra ventana estaba rota en medio de enero. Lo más gracioso es que ni siquiera lo mencionaba cuando hablaba por teléfono", ha recordado acerca de las condiciones cercanas a la "esclavitud" que él mismo tuvo que afrontar. "Eso era normal... Cualquiera que haya estado encerrado en un 'correccional' sabe lo que es pasar una noche encerrado en una celda a 37 grados sin aire acondicionado. Yo estuve allí y sé que no les importaba", ha añadido.

Por otra parte, Meek Mill también ha querido enviar un mensaje muy claro a quienes le han criticado por participar en una de las ediciones más polémicas de la cita deportiva, en la que varios artistas han rechazado actuar y otros tantos la han boicoteado en respuesta al trato que la NFL ha venido dispensando a los jugadores que se arrodillaban mientras sonaba el himno estadounidense antes de los partidos como señal de protesta ante la brutalidad policial contra la comunidad negra.

"No se os ocurra preguntarme por ninguna mierda acerca de la Super Bowl. Yo sí he recibido palizas de verdad a manos de la policía. Tengo muy claro qué mi**da estoy haciendo y qué represento", ha advertido a través de esa misma plataforma.