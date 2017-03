Meg Ryan "odia a muerte" a su expareja John Mellencamp

Aunque la actriz Meg Ryan no se ha pronunciado públicamente sobre el romance que vivió con el roquero John Mellencamp entre los años 2011 y 2015 desde que este llegara a su fin, el músico estadounidense no ha tenido reparo alguno en confesar abiertamente que todas sus exparejas le odian y, de forma muy especial, la que fuera considerada reina de la comedia romántica a finales de la década de los 90.

"Oh, las mujeres me odian. Yo amaba a Meg Ryan, pero ella me odia a muerte. No quiere saber nada de mí. Y no la culpo por ello", aseguró el cantante de 65 años durante una entrevista al popular locutor de radio Howard Stern.Al icónico artista -uno de los mayores exponentes del rock melódico estadounidense de los 80 gracias a su aclamado álbum 'American Fool'- no le tiembla el pulso a la hora de desgranar las muchas razones por las que, a su juicio, aquellas mujeres que han pasado por su vida terminan desarrollando una evidente animadversión hacia él.

"Creo que es porque soy como un niño. Me dan arrebatos de ira, me quejo por todo, estoy de mal humor. Piensa en todo lo malo que alguien pueda tener, y ese soy yo", se sinceró en la misma conversación el también conocido como Johnny Cougar, su nombre artístico durante varios años, quien cuenta en su haber con tres matrimonios fallidos -con Priscilla Esterline, Victoria Granucci y Elaine Irwin- y es padre de cinco hijos.

A pesar del análisis tan poco favorecedor que hace de su propia conducta en el terreno sentimental, John Mellencamp cree firmemente que la verdadera causa de su ruptura con Meg Ryan reside en la distancia que con frecuencia les separaba, ya que en esos años ella residía en Nueva York y él se negaba a abandonar su Indiana natal.

"Estuve casado con Elaine durante veinte años. Elaine y yo todavía somos buenos amigos... además de Elaine, entre las otras chicas, Meg fue fantástica", añadió en la misma entrevista, insistiendo en que, al menos por su parte, no queda rencor alguno tras su separación.