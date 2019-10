Amigos de Meghan Markle le aconsejaron que no se casara con el príncipe Enrique

En el último año se ha hablado mucho de la reacción de los distintos miembros de la monarquía británica cuando el príncipe Enrique les informó de que planeaba anunciar su compromiso con la entonces protagonista de la serie 'Suits', Meghan Markle. Según los rumores, su hermano Guillermo le habría recomendado que esperara a conocer un poco mejor a su pareja antes de dar un paso tan importante y su abuelo, el príncipe Felipe, le habría asegurado de manera muy directa que "uno sale con actrices, pero no se casa con ellas".

Sin embargo, la opinión de los allegados de la ahora duquesa de Sussex ante la idea de que ella pudiera casarse con el nieto de Isabel II no había recibido esa misma atención. Sorprendentemente, la noticia de que Enrique le había propuesto matrimonio tampoco fue bien recibida entre cierto sector de su círculo íntimo, en especial el que estaba al corriente del brutal escrutinio mediático que soporta la familia real.

"Cuando conocí al que es ahora mi marido, mis amigos se alegraron mucho por mí porque me veían muy feliz, pero mis amigos británicos me dijeron: 'Estoy seguro de que es una persona maravillosa, pero no deberías hacerlo, porque los tabloides destruirán tu vida'", ha explicado ella en el documental 'Harry & Meghan: An African Journey' que se ha emitido este domingo en Reino Unido.Meghan es consciente de que a algunas personas les costará creer que en su momento no tuviera ni idea de dónde se estaba metiendo, pero insiste en que jamás se habría podido imaginar lo duro que ha resultado su primer año de casada.

"Soy americana, allí no tenemos nada parecido, así que fui muy ingenua, no comprendía lo que me estaban diciendo. Me parecía que no tenía ningún sentido porque yo nunca había salido en los tabloides. No lo comprendía. Pero sí, ha sido complicado", ha admitido.