Meghan Markle admite que su nueva vida no resulta "fácil"

No es ningún secreto que la incorporación de Meghan Markle a la monarquía británica no ha sido precisamente un camino de rosas: su tendencia a saltarse el protocolo y su concepción algo distinta de lo que implica su papel institucional le han valido un sinfín de críticas, por no mencionar los rumores que le han venido atribuyendo una muy mala relación con su cuñada Catalina o los tintes innegablemente racistas que incluyeron los artículos que se escribieron sobre ella cuando salió por primera vez a la luz su romance con el nieto de Isabel II.

La norma no escrita dentro de la familia real es poner al mal tiempo buena cara y no quejarse nunca en público, pero como ya ha quedado claro, la esposa del príncipe Enrique sigue sus propias reglas y el pasado fin de semana, cuando asistió a la premiere europea de 'El Rey León' junto a su marido, no pudo evitar bajar la guardia mientras charlaba con Pharrell Williams.

La conversación que mantuvo con el músico, que se ha encargado de la banda sonora de la película, no ha tardado en filtrarse a la esfera virtual en un vídeo en el que se escucha como él le decía: "Estoy muy feliz por vuestra unión, el amor es maravilloso. Es increíble. Jamás olvidéis lo que vuestra relación representa, en especial en el clima actual. Solo quería deciros que, para muchas personas como yo, significa muchísimo.

En serio. Apostamos por vosotros".Parece que ese comentario de apoyo y ánimo consiguió desarmar a la duquesa de Sussex, que respondió con total sinceridad: "Muchas gracias, no nos lo ponen fácil".Aunque ella no especificó en ningún momento a quién se refería, si a la prensa en general, a algunos medios concretos o al público, sus palabras han levantado ampollas en ciertos sectores que no han tardado en apuntar que Meghan fue recibida con los brazos abiertos por la sociedad británica -una afirmación sobre la que existen opiniones muy encontradas- y que en la actualidad lleva un estilo de vida en el que se podría decir que los privilegios superan a las obligaciones.