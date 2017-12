Meghan Markle logra adaptarse a sus primeras navidades "reales"

En las primeras semanas tras el anuncio de su compromiso con el príncipe Enrique, el encanto personal y la naturalidad de Meghan Markle fueron más que suficientes para conseguir que los británicos cayeran rendidos a sus pies, pero esa fue solo la primera -y más sencilla- de una larga lista de retos entre los que destacaba 'sobrevivir' a sus primeras navidades en compañía de la familia real británica, lo que implicaba ganarse el visto bueno de los más allegados de su futuro marido al mismo tiempo que trataba de asimilar todas las tradiciones y costumbres de su nuevo círculo.

Y en opinión de su futuro marido -que todo sea dicho, puede que no sea imparcial-, la antigua protagonista de la serie 'Suits' ha conseguido aprobar con nota su visita a Sandringham tras ser invitada a la comida que cada año organiza Isabel II tras acudir al tradicional servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena.

"Creo que nosotros tenemos una de las familias más grandes que conozco, y toda familia es compleja. En serio, ella ha hecho un trabajo fantástico. Está acostumbrándose y supongo que en parte es como la familia que nunca tuvo", aseguró el nieto de Isabel II a su paso por la emisora BBC Radio 4, en la que ejerció de editor invitado en el popular programa 'Today'.

Como ya se había informado de antemano, los futuros novios se alojaron junto a los duques de Cambridge en Anmer Hall, en Norfolk, una oportunidad perfecta para que Meghan comenzara a conocer mejor a sus futuros cuñados y, sobre todo, a los 'reyes' de la casa: los príncipes Jorge y Carlota.

"A la familia le encantó tenerla allí. Siempre está el aspecto familiar de las navidades, y luego el elemento de trabajo, y creo que todos juntos lo pasamos muy bien. Disfrutamos mucho quedándonos con mi hermano y mi cuñada y correteando por ahí con los niños. Las navidades han sido fantásticas", añadió.

Por otra parte, a lo largo de su jornada como periodista de la BBC, Enrique mantuvo una interesante charla con el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en la primera entrevista que este concede tras abandonar la Casa Blanca, durante la que no dudaron en tomarse mutuamente el pelo e incluso bromear acerca de si el mandatario sería invitado o no al que sin duda será el enlace más mediático de 2018.

"No lo sé... aún no hemos enviado las invitaciones, y tampoco tenemos la lista de asistentes. Quién sabe si le invitaremos o no. No quiero arruinar esa sorpresa", aseguró el novio.