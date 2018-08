Meghan Markle se dispone a viajar a Estados Unidos para visitar a su madre

La flamante duquesa de Sussex, Meghan Markle, se dispone a viajar dentro de unos días a su país natal, Estados Unidos, para ponerse al día con sus allegados más queridos y, sobre todo, para disfrutar de unos cuantos días de charlas y confidencias con su adorada madre, Doria Ragland, a la que no vería desde su boda del pasado mayo con el príncipe Enrique de Inglaterra.Pero antes de disfrutar una vez más de la compañía de su progenitora, la exactriz pasará por la ciudad de Toronto para visitar a algunos de los mejores amigos que le dejó su experiencia como protagonista de la serie 'Suits', la que le convirtió en toda una estrella televisiva antes de iniciar su historia de amor con el nieto de Isabel II.

Pese a que las fuentes a las que ha consultado el diario británico Daily Mirror para hacer acopio de tan sorprendente información no han aclarado si Meghan se animará también a ver a su padre, Thomas Markle -recordemos que el antiguo iluminador no ha dejado de conceder entrevistas para criticar la situación de supuesto abandono al que le habría sometido su hija al tiempo que trata de rentabilizar su fama-, lo que parece evidente es que la nueva duquesa no ha recibido precisamente con tranquilidad y sosiego los intentos de su progenitor de desprestigiarla en público.

"Las últimas semanas han sido indudablemente estresantes para Meghan y para toda la familia real, y nadie en su entorno está dispuesto a seguir aguantando esta especie de serial. Es probable que Meghan encuentre alguna manera de apaciguarle y no tendrá problema en hablar directamente con él para que acabe con todo esto. Pero por ahora su prioridad es la de volver a sus raíces y pasar tiempo con gente que de verdad se preocupe por su bienestar", ha asegurado un informante al citado periódico.