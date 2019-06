Meghan Markle se sincera sobre el amor que siente por sus mascotas

Mucho antes de conocer al príncipe Enrique, la duquesa de Sussex ya era una firme defensora de los derechos de los animales, por lo que no resultó ninguna sorpresa que una de las primeras organizaciones con las que quiso comenzar a colaborar como patrona tras su enlace con el príncipe Enrique fuera un centro del norte de Londres que se encarga de rescatar a mascotas abandonadas por sus familias.

Ahora la antigua actriz ha escrito una carta para el informe anual de la organización en la que hace mención a sus 'primeros bebés': Guy y Bogart, a quienes adoptó mientras aún vivía en Toronto.

"Como orgullosa dueña de un perro rescatado, conozco de primera mano la alegría que un animal adoptado puede aportar a cualquier hogar", explica en la misiva. No es ninguna casualidad que Meghan se refiera en singular a su fiel compañero canino: cuando se mudó a Inglaterra de cara al anuncio de su compromiso con el nieto de Isabel II, tuvo que dejar a su querido Bogart al cuidado de un amigo de confianza debido a que la avanzada edad del can desaconsejaba que se sometiera a un viaje tan largo o a fuertes cambios en su rutina.

Desde entonces, el matrimonio ha abierto las puertas de su casa a otro perrito cuyo nombre aún no ha trascendido, pero que también encontraron en una protectora, y Meghan ha animado a seguir su ejemplo a todos los que estén pensando en hacerse con una mascota."Adoptar una supone una decisión muy importante que implica además una gran responsabilidad, pero también conlleva un retorno infinito de esa inversión", ha asegurado Meghan, que no ha dudado en aplaudir el trabajo "incomparable" que realizan organizaciones como Mayhew.

En su caso, la duquesa de Sussex se animó a llevarse a casa a uno de sus perritos en su momento por recomendación de la mismísima Ellen DeGeneres después de que la famosa presentadora los viera interactuar y se diera cuenta de la buena química que existía entre ellos."Estaba en Los Ángeles y fui a un refugio de animales, y de repente entraron por la puerta Ellen DeGeneres y Portia De Rossi. Ellen me preguntó: '¿Es ese tu perro?' y le contesté que no. Y entonces ella me dijo que tenía que quedármelo, así que me lo llevé a casa porque Ellen me lo pidió", reveló Meghan en una entrevista a Best Health antes de entrar a formar parte de la familia real británica.